Как Олю Полякову разыгрывают ее музыканты

За кулисами Improv Live Show артистка рассказала о курьезах на сцене

А вы знали об одной забавной телевизионной традиции под названием «зеленка»? Во время крайнего концерта в туре принято разыгрывать артиста. Над ним может пошутить только коллектив. Обычно певцу выключают музыку или на сцену не выходит балет. Тогда исполнителю надо импровизировать так, чтобы зрители ничего не заметили. Иногда такие розыгрыши становятся изюминкой концертной программы. За кулисами Improv Live Show (Новый канал) певица Оля Полякова рассказала, какие «зеленки» ей устраивал коллектив.

– Меня все боятся, потому шутят очень редко, – признается певица. – И все же бывали случаи, когда коллектив во время концерта подшутил надо мной. Помню, как я вышла на сцену, а в стойку для микрофона был затолкнут банан. Пришлось обыграть ситуацию (улыбается). А еще во время исполнения лирической песни вместо балета ко мне вышла команда в костюмах и кокошниках.

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Оля тоже не отстает и часто разыгрывает свой коллектив.

– Хотели «зеленку» – получили ее и от меня, – рассказывает певица Новому каналу. – Во время концерта я изменила одну композицию. Села за фортепиано и начала ее исполнять. Мои музыканты были в шоке. Но молодцы, не растерялись, и после нескольких аккордов подхватили мелодию и начали тоже импровизировать. Музыкальный эксперимент удался. А главное, что зрители ничего не заподозрили.

Не пропустите сегодня Improv Live Show с Олей Поляковой в 20:00 на Новом канале.