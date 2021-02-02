Как Слава Каминская застряла в поезде

Солистка группы «НеАнгелы» вспомнила, как первый муж Евгений освобождал ее из «заключения»

Зимняя сказка – это, конечно, классно. Но не всегда. Когда дело доходит до путешествий или поездок, то бывает не до «ангелочков в снегу». Именно из-за погодных условий с солистками группы «НеАнгелы» Славой Каминской и Викторией Смеюхой произошла экстремальная история. И хотя такой сюрприз зима подбросила певицам целых восемь лет назад, эта история – самая первая и самая яркая, что приходит в голову Славе, когда спрашиваешь ее о зимнем курьезе.

– У меня курьезных историй в жизни – на несколько книг. И самая экстремальная – как мы с Викой застряли в поезде в 2012 году в мороз, – рассказывает артистка за кулисами шоу «Где логика?», которое весной покажет Новый канал. – Мы выступали в Крыму, в Севастополе, должны были лететь в Киев на самолете. Но начался сильный снегопад. Помню, мне позвонил тогдашний муж, Евгений, сообщил, что аэропорты в столице закрыты на посадку. Наша менеджер, а теперь еще и моя кума Женя чудом взяла билеты на поезд. Мы с Викой, конечно, поссорились, потому что она протестовала и все-таки прорывалась на самолет. В конце концов нам удалось договориться, поэтому счастливые поехали на вокзал. Вроде все решили, можно успокоиться. Но незапланированная остановка почти под Киевом затянулась на пять (!) часов. Закончился чай, шутки и любой здравый смысл (смеется). К счастью, у Евгения (напомню, законному на то время мужу) лопнуло терпение, так что он взял авто и вызволил принцессу из «заключения».

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