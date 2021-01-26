Егор Крутоголов – о фольклорном концерте в Индии

Известный юморист и актер на съемках шоу «Где логика?» (Новый канал) рассказал о самом курьезном моменте самого яркого своего путешествия

26 января отмечают День республики Индия. О своем путешествии в эту страну за кулисами шоу «Где логика?», которое с 9 марта будет показывать Новый канал, рассказал юморист и актер «Дизель Шоу» Егор Крутоголов. В Индии он отдыхал с семьей и друзьями. Почти на месяц они погрузились в совершенно другую культуру. Одна ситуация из путешествия вызвала целую палитру эмоций у Егора – и поразила, и рассмешила, и шокировала.

– В путешествие мы поехали довольно многочисленной компанией – около 15-ти человек, – вспоминает Крутоголов. – Были в туристической зоне, в Гоа. Поразила, прежде всего, кухня. Она как будто и похожа на европейскую, но когда я попробовал местное кари, то не знал, что делать. Откусил кусочек, и у меня во рту начался пожар. Хотя индусы спокойно едят его большими порциями.

Но больше всего порадовал Егора Крутоголова концерт народного искусства.

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– Мы увидели афишу, что состоится концерт фольклорной музыки, – делится юморист. – Решили окунуться в индийскую культуру, поэтому позвонили по указанному телефону и заказали столик. Пришли по адресу вечером, а там – пластмассовые столики, которые время от времени падают, стульчики из той же оперы и оборванный кусок картона, где написано «15 ukrainan people». В углу сидел мужчина. Я думал, что он вообще не понимает, что происходит вокруг. Но оказалось, что это барабанщик. Еще один мужчина рядом сидел с непонятным аккордеоном. Такое впечатление, что он вынул из него все клавиши, кроме трех, перевернул, привязал «меха» к специальной ручке, и вот этой ручкой он растягивал меха и давил на три клавиши. Называл это все музыкой (смеется). А потом пришел еще какой-то старичок с длинной-длинной бородой, очень похожий на какого-то мудреца, начал петь, а человек с чудо-инструментом вроде аккордеона – ему подыгрывать. Оказалось, что это у них целый ансамбль. Из аппаратуры там была одна несчастная колонка, которую они веревкой прикрутили к крыше. Я сидел, смотрел на это действо и смеялся. Все напоминало розыгрыш, но никто из местных вокруг не веселился, как я. Для них это была глубокая, серьезная, возможно, философская музыка. Концерт длился целых два часа. Представьте. А самое интересное, что нашему десятимесячному на то время ребенку все понравилось. Как только мы пришли туда, сын заснул. И хотя сидели прямо под колонкой, он ни разу не проснулся. Вот такое чудо.

Смотрите интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» уже с 9 марта на Новом канале.