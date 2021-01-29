Сергей Бабкин – об отдыхе в Лапландии

Известный украинский музыкант рассказал, чем его впечатлило путешествие на родину Санта-Клауса

Покататься на лыжах или сноубордах в заснеженных горах – мечта. Сделать это с семьей – еще лучше. Про сказочный отдых на родине Санта-Клауса – в Лапландии – эксклюзивно для Нового канала рассказал музыкант Сергей Бабкин.

– Года два назад мы впервые поехали в Лапландию – к Санта-Клаусу и заодно покататься на лыжах, – вспоминает артист. – До этого, зимой, мы всей семьей встали на лыжи, получилось очень здорово. Мы еще тогда впервые праздновали Новый год не дома. Представьте, ты просыпаешься – темно, засыпаешь – темно, у них 200 дней в году зима, остальные 165 – весна, лето и осень. Закат и рассвет очень близко друг с другом, солнышко буквально чуть поднялось и сразу же уходит обратно за горизонт. День начинается в 11:30 и заканчивается в 15:30. Постоянно хочется спать, и спали мы непростительно долго, ведь за целый день с лыжами уставали серьезно. А еще наслаждались прекрасными видами, ведь наш отель находился на самой горе.

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Не обошлось без осмотра достопримечательностей.

– Нас поразила поездка в ледяной дворец, – делится Бабкин. – Их два – один по сказке Frozen, а второй – дворец-гостиница, который каждый год меняет тематику. В этом году все было посвящено «Игре Престолов»! Это незабываемо, мы сидели на больших ледяных стульях, ели за ледяными столами! Фигуры изо льда очень красивые – просто глазам не веришь!

Также семья Бабкиных познакомилась с удивительными животными.

– В глухом лесу есть маленький питомник настоящих сибирских хаски, – рассказывает музыкант. – Это рабочие собаки, их задача – возить сани. На самом деле они невзрачные, небольшие, а еще температура воздуха минус пять для них не очень уютная, им комфортнее, когда -15 или -20℃. Даже короткая поездка на санках была просто захватывающей! Там же нам показали «собаковолка» – на 90% волк и на 10% собака. А еще мы впервые в жизни увидели песца!

Одним словом, артист заверил, что каникулы и отдых в Финляндии – это сплошной кайф!

А зрителей Нового канала совсем скоро тоже ждет кайф – взрывная премьера с участием Сергея и Снежаны Бабкиных! С 9 марта на телеканале стартует интелектуально-развлекательное шоу «Где логика?» Не пропустите!