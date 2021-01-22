Как Илона Гвоздева готовила дочь к рождению братика

Хореограф рассказала, как ее пятилетняя малышка стала экспертом в выборе вещей для малыша

Все родители, которые решились на рождение второго ребенка, мечтают, что их дети будут играть вместе, дружить и любить друг друга. Но только мечтать об этом мало. Важно правдиво рассказать ребенку, что с рождением братика или сестрички у нее не сразу появится партнер для игр, с которым можно будет вместе складывать конструктор. За кулисами шоу «Где логика?» хореограф Илона Гвоздева рассказала, как она готовила пятилетнюю дочь Валерию к появлению братика.

– О том, что у нее появится братик, мы рассказали, когда у меня стал виден животик, – говорит Илона. – Хотя я думаю, что она уже давно об этом догадывалась, но молчала и ждала от нас озвучивания новости (улыбается). И известию очень обрадовалась.

Что так ищет Сергей Притула? Анонс шоу «Где логика?» на Новом канале

«Гаджеты позволяем только в выходные»: как Григорий Решетник воспитывает сыновей

Хореограф говорит, что дочь сразу привлекли ко всем подготовительным процессам.

– Валерия стала главным экспертом в приобретении вещей для брата, – рассказывает Илона. – Она выбирала мебель в комнату, кроватку, коляску, игрушки. Было видно, что это доставляет ей удовольствие. А сейчас, мне кажется, у нее живой бэби-берн, которому она меняет подгузники. Словом, помогает мне со всем. Очень рада, что у них хорошие отношения и связь сестрички и братика.

Премьера интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» – 9 марта в 19:00 на Новом канале