ТОП-10 советов туристу в зимних Карпатах от ведущего Нового канала

Если вы будете знать эти лайфхаки, ваше путешествие станет легким и, главное, бюджетным

Тревел-журналист и ведущий программы «У кого больше?» (Новый канал) Макс Узол много путешествует. Вместе со своей женой и коллегой Олей Манько на Рождественские праздники он отправился в зимние Карпаты. Вернувшись, Макс поделился с Новым каналом лайфхаками, которые точно стоит знать, планируя классную и бюджетную поездку. Ловите ТОП-10 советов для туриста в зимних Карпатах.

Лайфхак №1

– Сразу покупайте билеты туда-обратно, – говорит Макс. – Особенно на выходные, ведь их разбирают очень быстро. Можно купить туда, а обратно уже не будет. И помните, билеты можно вернуть. За это Укрзализныця берет комиссию 50 грн, а остальная сумма – ваша. Мы так взяли билеты в Карпаты за день до Нового года. Но увидели, что там нет снега, и за два часа до 2021-го сдали их, купили на другое направление, и уже 1 января поехали в Ворохту.

Лайфхак №2

– Берите наличные, – советует он. – Банкоматов часто нет, а частные прокаты, квадроциклы, такси берут только кэш. Даже некоторые рестораны часто не принимают карточки, чтобы не платить налоги.

Лайфхак №3

– Ищите отели с максимальным возвратом денег в случае отмены, – говорит Узол. – Это удобно проверить на Booking.com. В карантин планы могут резко измениться, поэтому лучше перестраховаться.

Лайфхак №4

– Фотографируйте телефоны на заборах домов, где сдаются комнаты, – отмечает ведущий. – Меня это не раз выручало. Часто в пик сезона свободных отелей в интернете не найти. А вот местные даже не выкладывают предложения о жилье в сеть. Два года назад благодаря этому лайфхаку мы нашли дом в Карпатах прямо на Рождество.

Лайфхак №5

– Ищите магазины с евротоварами, – говорит Макс. – Рядом – граница, поэтому там дешевле покупать продукты. Мы затарились оливковым маслом и шоколадками «Таблерон» по смешным ценам (потому что сладкоежки).

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Лайфхак №6

– Снаряжение для катания арендуйте утром, как только открываются прокаты, – советует журналист. – Позже банально может не быть ваших размеров. Поэтому вместо катания тратишь уйму времени в поисках. У меня такой «трабл» постоянно.

Лайфхак №7

– Если катаетесь на своем борде/лыжах, не тяните их с собой в поездах-автобусах, – отмечает ведущий. – Отправьте их себе же на курорт Новой почтой.

Лайфхак №8

– Читайте отзывы о местных кафешках в Google, потому что не везде вкусно, – советует Макс. – Бывает, в маленьких, «не очень» на вид заведениях готовят вкуснее, чем в шикарных колыбах.

Лайфхак №9

– Карпатские чаи! Да, на вид, будто гуцул просто покосил траву на горе и засунул в пакет (хотя, возможно, так и есть), но местные чаи очень вкусные и дешевые. Легко найти по 10 грн за пакет. Затарьтесь!

Лайфхак №10

– Торгуйтесь. Как это ни странно, но в Карпатах можно выбить скидку не только на сувениры, такси, но и на гостиницу, – говорит Макс Узол.

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