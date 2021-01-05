В детстве Сергей Притула наколядовал маме на шубу

Ведущий «Где логика?» вспомнил, как встречал Рождество на Тернопольщине

На Галичине Рождество всегда было одним из тех праздников, который отмечают с размахом. К нему до сих пор тщательно готовятся. Пока взрослые возятся на кухне и по хозяйству, дети учат колядки и репетируют Вертепы. Ведущий «Где логика?» (шоу покажет Новый канал) Сергей Притула в детстве тоже колядовал. И это приносило неплохую прибыль.

– Мені було десь років 12, братові – 15 із половиною чи 16. Ми були ловкі пацани, – улібается Сергей. – В період зимових свят разом із братом колядували, засівали та щедрували. Заробили з ним стільки грошей, що на них придбали мамі шубу.

Интересный факт, но Рождество – это тот праздник, на который Сергей отказывается работать, какой бы большой гонорар ему не предлагали. Потому что мчится в Збараж, к маме. Они собираются семьей за праздничным столом, чтобы поколядовать.

– «Добрий вечір тобі» і «Нова радість» – це must-have для колядника. Окрім цих традиційних колядок в мене є ще улюблена – «Небо і земля нині торжествують». Я в ній купаюся максимально, – рассказівает Сергей. – В юні роки з мамою любили розкладати на два голоси «В Віфлеємі новина, Діва Сина породила. Породила в благодаті Непорочна Діва Мати Марія». Мама свого часу співала першим голосом у хорі, я в ансамблі співав третім. У залежності від компанії, від гурту людей, з якими сидиш за столом, ти або заводиш сам цю колядку, або вже приєднуєшся до неї.

На праздники Сергей максимально отдыхает. Силы ему понадобятся. Ведь весной его ждет премьера шоу «Где логика?» на Новом канале.

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