Владимир Остапчук – о самой странной Новогодней ночи

Известный украинский ведущий вспомнил забавную историю из детства

У каждого, наверное, есть история о Новогодней ночи, которую вспоминаешь, как анекдот. Кто-то встречал ее где-то в лифте, кто-то – в салате, а кто-то вообще не помнит, как это было, потому что все прошло «очень хорошо». Звезды украинского шоу-бизнеса – не исключение. Известный украинский ведущий, шоумен и с недавних пор стендап-комик Владимир Остапчук эксклюзивно для Нового канала рассказал такую историю. Если думаете, что она о работе, то ошибаетесь. Эта самая курьезная Новогодняя ночь в его жизни осталась далеко в детстве.

– В детстве я как-то проспал Новый год, – вспоминает Остапчук. – Примерно в 20:00 31 декабря решил немного прилечь поспать и попросил маму, чтобы разбудила до полуночи. Но произошло все не совсем так. Я проснулся аж в 7 утра 1 января, зато такой бодрый. А потом мама мне рассказала, мол, я так крепко спал, что она просто не смогла меня разбудить. Но, если честно, этот случай, пожалуй, не считается, потому что я Новый год практически не встречал (смеется).

Теперь проспать Новогоднюю ночь у Остапчука не получается:

– Если же говорить о взрослой жизни, то все последние годы, сколько помню, я праздную на работе. Поэтому, в определенной степени, в этом нет оригинальности, – признается Владимир. – Правда, в прошлом году работал на очень классной вечеринке. После нее на следующий день была еще веселая ярмарка с ухой, которая утром первого января была ну ооочень кстати. А развлекали всех настоящие цыгане. Это было действительно захватывающе!

А еще захватывающее будет весной на Новом канале, ведь в эфир выйдет премьера яркого интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» Кстати, там будет и Владимир Остапчук. Не пропустите!

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