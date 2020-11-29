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Подъем с глубины

Миллиардер Саймон Кэнтон вложил целое состояние в постройку роскошного круизного лайнера «Аргонавтика». Вернуть свои средства олигарх решил с помощью страховки. Ну а получить ее проще простого: достаточно вывести из строя бортовую технику и договориться со сплоченной командой головорезов, чтобы они напали на «Аргонавтику» и потопили ее. Казалось бы, план прост и гениален, но, увы, ему не суждено сбыться: все идет не так, когда корабль попадает в зону, похожую на Бермудский треугольник.

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