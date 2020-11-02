Александр Педан – о первых заработанных деньгах: «Чуть не побили»

Ведущий Нового канала подрабатывал на рынке, а потом шутил для дорожной полиции

Успешные телеведущие не со школьной парты попадают на голубые экраны. Перед тем, как стать звездами, они пробуют себя в разных профессиях. И не из любопытства, а потому, что хочется быть финансово независимыми. Судья шоу «Хто зверху?» и ведущий реалити «Эксы» (Новый канал) Александр Педан вспомнил, какими были его заработки.

– Первые деньги пытался заработать в Хмельницком, на рынке. Взял у родителей определенную сумму в долг на ящик пива, купил его и повез продавать на рынок, – смеется он. – Но из меня вышел плохой торгаш. Надо было ходить утром и предлагать людям товар. Я сам не пью пиво, поэтому не знал, что его нужно продавать холодным. Когда находился покупатель, он брал бутылку и говорил: «Тю, так оно же теплое». Один посмотрел и увидел, что еще и просроченное. Так меня чуть не побили там. Так и закончился мой маленький пивной бизнес (смеется).

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Затем юный Педан связался с дорожной полицией.

– Следующие деньги я заработал, когда играл за команду КВН. Тогда был чемпионат от ГАИ. Мы должны были в сценках показывать правила дорожного движения, – рассказывает ведущий Нового канала. – Наша школьная команда победила в городских соревнованиях. А дальше уже сформировали сборную. Гаишники поняли, что они в этом не понимают, и наняли меня руководителем команды. Я ее тренировал, а потом повез на соревнования в Одессу. Тогда я заработал свои первые, внимание, 100 грн. Их выдали пачкой по 1 грн. В 90-е годы это были реально большие деньги. Купил на них средство для бритья, хотя тогда даже не брился (смеется). Но очень хотелось выглядеть взрослым.

Вместе с КВН Педан начал вести различные мероприятия, затем было радио, а дальше карьерная тропа вывела его на ТВ. А сейчас его невероятный юмор можно услышать, когда он каждый четверг в 19:00 на Новом канале судит женскую и мужскую команды в шоу «Хто зверху?»