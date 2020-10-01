«Подъем» всегда будет проектом №1»: Александр Педан – о любимом утреннем шоу

Ведущий Нового канала с ностальгией вспомнил проект, который дал ему старт в карьере

Когда сегодня украинцы вспоминают утреннее шоу «Подъем», чаще всего звучит фраза: «Я на нем вырос». Легендарные ведущие Маша Ефросинина и Юрий Горбунов начали то, что подхватила невероятная троица – Александр Педан, Сергей Притула и Оля Фреймут. Теперь о «Подъеме» с той троицей все вспоминают с улыбками. Но мало кто знает, что успех пришел к ним не сразу.

– Первые полгода на нас никто не обращал внимания. Мы делали что угодно, чтобы нас заметили. Например, однажды просто спали пять минут в прямом эфире, а не имитировали. Настолько устали, что уснули во время рекламы и не проснулись. Оля Фреймут вышла в эфир и умышленно не будила нас, хотела постебаться. Когда мы с Притулой проснулись, думали, что нас не показывают. Почему это школа? Потому что в «Подъеме» мы были репортерами, ведущими, новостийщиками, интервьюерами. Я именно там подсел на спорт, потому что придумал для себя рубрику «Проверено на себе. Active play». Фактически уже тогда проверял лайфхаки, которые сейчас в тренде. Это была площадка, на которой можно было попробовать все что угодно. И мы это сделали, – вспомнил Александр Педан в своем Instagram.

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Целых три года Александр Педан, Сергей Притула и Оля Фреймут вели «Подъем» бессменно. А это означало, что в прямые эфиры они должны были выходить, несмотря ни на что.

– Мы работали больными, и с похмелья, и печальными, и веселыми после дня рождения, и в горе, и в радости. И это было очень круто. «Подъем» всегда будет проектом №1, потому что это лучшая школа, которую мог получить в жизни, – с ностальгией вспомнил Александр Педан.

Зрители иногда до сих пор думают, что обязанности ведущих «Подъема» ограничивались только работой в кадре с семи до девяти утра. Но в действительности это совсем не так.

– По меньшей мере до 12, а то и до 13 часов у нас была «летучки», на которой продумывали следующий эфир. А дальше ехали снимать сюжеты, интервью, ходили на показы и пр. А вечером еще мог быть корпоратив. То есть, мы недосыпали тотально, но это того стоило, – поделился ведущий Нового канала.

На «Подъеме» действительно выросло не одно поколение украинцев. Но это лишь в очередной раз доказывает успешность проекта. Поэтому Александр Педан всегда вспоминает о любимом утреннее шоу с гордостью:

– Я все чаще слышу фразы: «Я вырос на вашем «Подъеме». Особенно когда ты видишь успешного человека, думаешь: «Если ты вырос на «Подъеме», значит, мы не зря старались».

А ты смотрел «Подъем»?