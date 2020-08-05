Новый каналНовостиЛеонардо Ди Каприо взялся за производство фильмов и сериалов

Леонардо Ди Каприо взялся за производство фильмов и сериалов

Селебрити заинтересовался работой за кадром

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple на производство фильмов и сериалов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ранее кинокомпания Appian Way Леонардо Ди Каприо уже начала работу над двумя проэктам – фильмом «Убийцы цветочной полные» Мартина Скорсезе и сериале «Девочки, сияющих». В обоих Ди Каприо сыграет вместе с именитыми коллегами: в первом – с Робертом Де Ниро, во втором – с Элизабет Мосс.

Фильм «Убийцы цветочной полные» выйдет одновременно онлайн на Apple TV + и в кинотеатрах. Традиционным прокатом займется Paramount.

Фото: Getty Images

Читай также:

Джамала даст первый концерт после рождения второго сына

Кортни Кокс снова сыграет в фильме «Крик»

леонардо ди каприо новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания