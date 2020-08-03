«Педанобургеры». Рецепт от Александра Педана
С начала карантина, когда семья ведущего реалити «Эксы» и судьи шоу «Хто зверху?» (Новый канал) переехала в загородный дом, Александр Педан стал часто готовить на свежем воздухе. То уху сварит, то рагу из кролика стушит. А с недавних пор среди его кулинарных шедевров появились еще и «педанобургеры».
– Лучшие выходные летом – с семьей на даче, – говорит ведущий Нового канала. – Постоянно что-то готовим на огне и смакуем на террасе. Недавно готовил бургеры, делюсь рецептом. Чувствую себя почти Джейми Оливером (улыбается).
Как приготовить «педанобургеры»: рецепт
Ингридиенты на два бургера:
2 булочки
2 листа салата Айсберг
2 шт. плавленого сыра Чеддер
6-8 ломтей маринованного огурца
2-4 дольки помидора
несколько колец маринованного или свежего лука
2-4 чайные ложки кетчупа
2 чайные ложки горчицы
2 чайные ложки майонеза (по вкусу)
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Ингредиенты на две котлеты:
300 г фарша (говяжьего, свиного и т.д.)
1 яйцо
соль, перец (по вкусу)
Готовим пошагово:
Начинаем приготовление бургеров с котлет. Добавляем в фарш яйцо, специи и все хорошо перемешиваем. Формируем котлеты и поджариваем их на огне.
Пока готовятся первые, моем и нарезаем ломтиками овощи – огурцы, помидоры и лук.
Разрезаем булочки вдоль на половинки и поджариваем изнутри на огне до корочки.
Когда все подготовительные этапы закончили, начинаем формировать бургер. Смазываем основание нижней части булочки кетчупом. Кладем листья салата Айсберг, несколько ломтиков маринованных огурцов и колец лука.
Следующая на очереди – котлета. Поверх нее выкладываем сыр Чеддер и помидор. Закрываем все верхней частью булочки, которую предварительно также смазываем кетчупом, майонезом или горчицей (по вкусу).
Вкуснее всего бургер будет с прохладным напитком – лимонадом или кока-колой.
Подаем все к столу.
Приятного аппетита!