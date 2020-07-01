Ведущая Нового канала рассказала, как готовит изысканное рыбное блюдо

Рыба содержит много белка, витаминов и полезных элементов. А еще это источник сил и энергии на целый день. Техник ее приготовления существует очень много – на сковороде, гриле, в духовке, на открытом огне, на пару или в мультиварке. Как ее ни приготовишь, рыба все равно будет вкусной.

Запеканка из кабачков: пошаговый рецепт от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой

Самое важное правило для блюд из рыбы – чтобы главный ингредиент был свежим. Сегодня рекомендуем приготовить дорадо по рецепту ведущей программы «Ревизор» (Новый канал) Юлии Панковой.

– Дорадо – настоящий деликатес, – говорит Юля. – Ее слегка розовое мясо после приготовления становится белым. Рыба имеет тонкий аромат и приятный сладковатый вкус. Самая вкусная дорадо, выловленная с июля по ноябрь. Делюсь простым рецептом ее приготовления.

Запеченная дорадо: ингредиенты

1,5 кг – рыбы

500 г – помидоров черри

6 ст. л. – оливкового масла

3 зубчика чеснока

2 ст. л. – орегано

½ л – воды

Соль и черный перец

Свежая петрушка

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Готовим запеченную дорадо пошагово:

Налейте на противень оливковое масло. Очищенную, выпотрошенную и вымытую рыбу выложите на противень. Добавьте нарезанные на четвертинки помидоры черри, чеснок. Посолите, поперчите и посыпьте сушеным орегано. Залейте водой и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут. Готовую рыбу посыпьте мелко порезанной петрушкой.

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