Запеченная дорадо: рецепт приготовления пошагово от ведущей «Ревизора» Юлии Панковой
Ведущая Нового канала рассказала, как готовит изысканное рыбное блюдо
Рыба содержит много белка, витаминов и полезных элементов. А еще это источник сил и энергии на целый день. Техник ее приготовления существует очень много – на сковороде, гриле, в духовке, на открытом огне, на пару или в мультиварке. Как ее ни приготовишь, рыба все равно будет вкусной.
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Самое важное правило для блюд из рыбы – чтобы главный ингредиент был свежим. Сегодня рекомендуем приготовить дорадо по рецепту ведущей программы «Ревизор» (Новый канал) Юлии Панковой.
– Дорадо – настоящий деликатес, – говорит Юля. – Ее слегка розовое мясо после приготовления становится белым. Рыба имеет тонкий аромат и приятный сладковатый вкус. Самая вкусная дорадо, выловленная с июля по ноябрь. Делюсь простым рецептом ее приготовления.
Запеченная дорадо: ингредиенты
- 1,5 кг – рыбы
- 500 г – помидоров черри
- 6 ст. л. – оливкового масла
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст. л. – орегано
- ½ л – воды
- Соль и черный перец
- Свежая петрушка
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Готовим запеченную дорадо пошагово:
- Налейте на противень оливковое масло.
- Очищенную, выпотрошенную и вымытую рыбу выложите на противень.
- Добавьте нарезанные на четвертинки помидоры черри, чеснок. Посолите, поперчите и посыпьте сушеным орегано.
- Залейте водой и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут.
- Готовую рыбу посыпьте мелко порезанной петрушкой.
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