Топ-3 карьеров и каньонов Украины, на которых должен побывать каждый

Ведущая тревел-проекта «У кого больше?» (Новый канал) Оля Манько «сдала» свои любимые места

Пока границы большинства стран временно закрыты из-за пандемии коронавируса, мы можем внимательнее присмотреться к родной стране и открыть для себя новые места. Например, потрясающие карьеры и каньоны — о тройке лучших рассказала ведущая тревел-проекта «У кого больше?», который Новый канал презентует уже этой осенью, Оля Манько.

Букский каньон

Он находится в Черкасской области, возле села Буки. Он небольшой (около 5 км в длину), но глубокий (около 20 м).

— Это один из моих любимых каньонов. Здесь много красивых мест, смотровых площадок и даже двухметровый водопад, — рассказала Оля. — Там же можно увидеть руины первой в Украине гидроэлектростанции, поскалолазить, устроить пикник.

Коростышевский карьер

Это затопленный гранитный карьер в Житомирской области, на окраине города Коростышев. Когда-то здесь добывали лабрадорит, габбро и серый гранит, но в 90-х производство остановили, а карьер затопили.

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— Здесь изумрудная вода, сосновый лес и очень красивые скалы, — говорит ведущая Нового канала. — А еще здесь мы с Максом (Максим Узол — муж Оли и ведущий «У кого больше?» — прим. ред.) снимали один из выпусков нашего блога «КАМОН».

Смотричский каньон

Этот каньон расположен в Хмельницкой области, в городе Каменец-Подольский (поэтому иногда его называют Каменецким каньоном) и назван в честь реки Смотрич, которая протекает по нему. Стены каньона – высотой до 50 метров, на его территории растут редкие растения.

— Одна из «фишек» этого места — автомобильный 370-метровый мост, который проходит через каньон. Его называют «Бегущая лань», — поделилась Манько.

Больше узнать о карьерах, каньонах и остальных достопримечательностях Украины вы можете в YouTube-блоге Оли Манько и Максима Узола «КАМОН».