Александр Педан, Макс Узол и Олег Кензов рассказали о селфи в их жизни

Если вы вчера не включали фронталку за День селфи, тогда у вас, видимо, нет соцсетей. Сложно представить современного человека, который ни разу не делал снимок самого себя на телефон. Это вы? Тогда занесем вас в Красную книгу, как вымирающий вид. Фото на фронтальную камеру стали неотъемлемой частью жизни в социальных сетях. Не обошли они стороной и ведущих Нового канала. И да, селфи – удел не только девчонок, но и брутальных мачо. «Новоканальские» звездные мужчины в который раз это доказывают своим примером. И напоминают: селфиться парням – не стыдно.

Александр Педан, ведущий реалити «Эксы»

– Селфи я начал делать, когда зарегистрировался в Instagram. И то не сразу. Сначала постил только пейзажи. Потому что настоящие мужчины не делают селфи (смеется). Только потом какой-то мудрый человек сказал: «Чувак, это Instagram. Здесь есть некоторые законы жанра. Не будешь делать селфи – у тебя не будет подписчиков». Еще год я просил других меня фоткать. А потом постепенно себя переборол.

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Максим Узол, ведущий тревел-реалити «У кого больше?»

– Первое и самое важное в селфи – это свет. Нужно обязательно подсветить лицо. Либо встать у окна, либо сделать это при помощи лампы. Желательно не прятаться под кроной деревьев, ведь листья будут создавать «зебру» на лице. На селфи хорошо должны быть видны глаза. Это основа основ! Люди смотрят на глаза. И еще: обязательно на лице должна быть эмоция – радость, гнев или смешная гримаса.

Олег Кензов, ведущий реалити «Кохання на виживання»

– Первое селфи я сделал на цифровой фотоаппарат году в 2008-м. И сразу начал себе нравиться (улыбается). Но, конечно, рабочую сторону лица никто не отменял. О ней уже, наверное, знают все. Так что с годами и технологиями селфи становятся все лучше и лучше. Самое экстремальное селфи сделал в Перу с крокодилом в открытом пруду во время съемок проекта «Кохання на виживання». Безусловно, под присмотром работников заповедника. Иначе это было бы не просто экстремальное, а крайне опасное фото.