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Мильфей из панкейка и френч-тоста: рецепт французского десерта, который понравится каждому

Шеф-повар Илья Семин уже успел порадовать этим десертом украинского певца Ивана Дорна

Классический мильфей — это французский десерт, который очень похож на «Наполеон», но с добавлением фруктов. Он готовится из очень тонко раскатанного слоеного теста, заварного крема и ягод. А мы предлагаем приготовить необычную вариацию мильфея от шеф-повара Ильи Семина — участника гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube. Он готовится из панкейков, френч-тостов и малины. А еще для его приготовления не нужно молоко.

Ингредиенты:

  • яйцо — 2 шт.;
  • мука — 200 г;
  • оливковое масло;
  • малиновое варенье — по вкусу;
  • маскарпоне — 1 упаковка;
  • малина — по вкусу;
  • тост – 1 шт.;
  • сахарная пудра — по вкусу;
  • ванилин — 5 г.

Способ приготовления:

  1. Чтобы приготовить панкейк, смешайте яйцо с маскарпоне, мукой, сахарной пудрой и ванилином. Добавьте немного воды.
  2. Сформируйте из массы панкейк и жарьте на оливковом масле с обеих сторон до готовности.
  3. Сделайте крем из маскарпоне и малинового варенья.
  4. Сделайте кляр для тоста: перемешайте яйцо с маскарпоне, сахарной пудрой и водой.
  5. Обваляйте тост в кляре, обжарьте его на горячей сковороде с маслом.
  6. Выложите на тарелку панкейк, смажьте кремом, сверху положите тост, завершите слоем крема.
  7. Украсьте десерт свежей малиной. И лепестками роз, если собираетесь удивить свою вторую половинку!

Именно этот десерт из «набора для завтрака в постель» Илья Семин готовил в свежем выпуске «Хлебного зрелища». Понравилось ли блюдо приглашенному гостю — певцу Ивану Дорну, вы можете узнать в свежем выпуске гастропроекта, который Новый канал разместил в YouTube.

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