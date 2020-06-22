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Мильфей из панкейка и френч-тоста: рецепт французского десерта, который понравится каждому
Шеф-повар Илья Семин уже успел порадовать этим десертом украинского певца Ивана Дорна
Классический мильфей — это французский десерт, который очень похож на «Наполеон», но с добавлением фруктов. Он готовится из очень тонко раскатанного слоеного теста, заварного крема и ягод. А мы предлагаем приготовить необычную вариацию мильфея от шеф-повара Ильи Семина — участника гастропроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube. Он готовится из панкейков, френч-тостов и малины. А еще для его приготовления не нужно молоко.
Ингредиенты:
яйцо — 2 шт.;
мука — 200 г;
оливковое масло;
малиновое варенье — по вкусу;
маскарпоне — 1 упаковка;
малина — по вкусу;
тост – 1 шт.;
сахарная пудра — по вкусу;
ванилин — 5 г.
Способ приготовления:
Чтобы приготовить панкейк, смешайте яйцо с маскарпоне, мукой, сахарной пудрой и ванилином. Добавьте немного воды.
Сформируйте из массы панкейк и жарьте на оливковом масле с обеих сторон до готовности.
Сделайте крем из маскарпоне и малинового варенья.
Сделайте кляр для тоста: перемешайте яйцо с маскарпоне, сахарной пудрой и водой.
Обваляйте тост в кляре, обжарьте его на горячей сковороде с маслом.
Выложите на тарелку панкейк, смажьте кремом, сверху положите тост, завершите слоем крема.
Украсьте десерт свежей малиной. И лепестками роз, если собираетесь удивить свою вторую половинку!