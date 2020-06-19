Актрис Нового канала бросили в мусорник и заставили целоваться с бездомным

Звезды веб-сериала «FAKE» (Новый канал) испачкались ради кадра

К чему, видимо, не готовят в актерских вузах, так это к тому, что когда-то придется рыться в помойке! Но когда сцена требует, то можно даже и упасть в нее. На такой геройский поступок пошли актрисы веб-сериала Нового канала «FAKE» Аня Остапенко и Лилия Цвеликова. В один из съемочных дней девушек забросили в мусорный контейнер возле одного из жилых комплексов. Хорошо, что он был новым, внутри лежали маты, а мусор был чистым – пустые коробки, пакеты, картонные стаканчики и шкурки от бананов.

– Наверное, самым ужасным был запах и разорванный пакет с настоящим мусором. Я очень чувствительна к запахам. Они добавляли реалистичности во время съемок, – делится впечатлениями Аня Остапенко. – Специально падение я не тренировала, но мы обошлись без каскадеров. Пришлось упасть в помойку раз 15. Это было весело. В баке были маты, поэтому там даже удобно было лежать. Так группа позаботилась о моей безопасности. Но минимальные травмы все же были: я ушибла себе косточки. Однако, вспоминаю это с улыбкой. Мне понравилась атмосфера на этой локации, несмотря на запах и немного мерзкие условия съемки. Но я так вошла в азарт, что с удовольствием прыгала на мат, который был внутри мусорника.

Реквизиторам «FAKE» удалось найти новый контейнер для мусора такого же цвета, как те, которые используются в ЖК. Поэтому жители даже перепутали его со своими мусорками.

– Было очень прикольно, когда репетировали. Пока мы отвернулись, в наш игровой контейнер выбросили несколько реальных пакетов с мусором. Поэтому нам пришлось перехватывать людей, отнимать у них мусор и выбрасывать в реальный контейнер, – рассказывает один из авторов идеи «FAKE» Елена Кривенчук.

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Ну и какая же лакшери-помойка без бездомных? На чужое «сокровище» посягать негоже. Поэтому девушкам пришлось побороться с бездомным, которого сыграл Василий Вишняков. А пацанка Валя, которую играет актриса Лиля Цвеликова, даже поцеловала его.

– Обошлось без пикантных подробностей. Целоваться не было необходимости. Мы вовремя отворачивались от камеры и только изображали, что целуемся. Но Валюша свою Лизу там конкретно выручила, – вспоминает Лилия Цвеликова.

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