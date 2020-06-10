Как это – снимать во время карантина? Как это – с нуля собрать сериал от идеи до премьеры? Сейчас вы узнаете эксклюзивные подробности, ведь ради репортажа я перевоплотилась из журналистки в начинающую актрису. Меня зовут Тори Торн. И забегая вперед, скажу, что стресса для меня было больше, чем когда я работала на «Евровидении-2017» или добывала эксклюзив у Верки Сердючки.

Шумиха вокруг «Fake»?

«Fake» – это комедийная легкая история с серьезным подтекстом. В центре сценария – история девушки Лизы (Аня Остапенко), которая строит яркую насыщенную жизнь в… Instagram. Выдуманная «реальность» настолько ее затягивает, что начинает провоцировать на странные поступки.

Веб-сериал «Fake» придумал и реализует диджитал-отдел Нового канала. И как его часть я не могла пропустить возможности пробраться на съемочную площадку. На этот раз уже не смотрела со стороны, а… играла эпизодическую роль, которую предложил мне шеф-редактор сериала Алексей Бардышев. Меня взяли на роль одногруппницы Кати, которая разоблачает главную интригу «Fake»: раскрывает обман, в котором живет инстаграмерша Лиза. И вот здесь уже начался легкий мандраж! Почему? Да потому что запороть такое нельзя!

Fake: подготовка

Обычно свои сценарии актеры получают задолго до начала съемок. Вместе с режиссером проводятся читки и проходит работа над персонажами. Это не только о заучивании слов, но и о мелких деталях, которые делают героя именно таким. Это может быть фирменный взгляд, жест или интонация голоса (как у Джои Триббиани из «Друзей»). Но я свой сценарий получила всего за несколько дней до съемки, поскольку персонаж эпизодический.

В день Х я приехала на съемочную площадку на час раньше! Так меня тянуло в кадр и к людям после трех месяцев карантина. Съемки проходили в Европейском университете. Вся команда была в масках, снимать их можно было только актерам в кадре. Атмосфера totally love, которая царила на съемочной площадке, гасила внутреннее напряжение и немного успокаивала. Для StarLightMedia «Fake» – первый веб-сериал. А новый формат диктует новые правила.

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Все «перемещения» актера на съемочной площадке прописывают в специальный график. Выглядит это примерно так: прибытие, начало костюмирования, конец костюмирования, начало грима, конец грима, опетличивание, выход на съемочную площадку и конец работы. И тдаак, звук пишется сразу с картинкой. Поэтому варианта подвигать губы в кадре, а затем переозвучить нет. Грим и костюмирование проходит под четким кураторством режиссера-постановщика Андрея Оленича. Визажисты и гримеры разрабатывают образы для каждого героя и согласовывают их с ним. Ведь внешний вид персонажа, как и людей в жизни, показывает, кем они являются на самом деле. Поэтому, когда мой образ завершили, у режиссера «Fake» Андрея Оленича спросили: «Как тебе Катя?»

Камера, мотор!

С коллегами по сценам я знакомилась уже в процессе. Оказывается, чтобы работать вместе, достаточного лишь поздороваться. Первая сцена была с главной героиней Лизой, которую играет Аня Остапенко, снималась якобы на паре в театральном университете. Режиссер-постановщик «Fake» Андрей Оленич посадил нас с Аней и рассказал, чего ожидает в этой сцене.

– Сейчас у нас будет обычная пара в театральном вузе. До перерыва вы можете смотреть в свои телефоны, шушукаться, но когда войдет преподаватель, сразу переключитесь на него. Аня и Тори, вы снимаете сториз в Instagram. Тори, вы с ней не подруги, потому что Лиза уже всем надоела. Аня, ты отыгрывает волнение и делаешь то, что тебе надо для твоего блога, – дал наставления режиссер.

Оказалось, что профессиональные актеры волнуются не меньше эпизодических. Кроме нас, в этой сцене еще играли актеры массовых сцен. Как правило это не профессиональные актеры, а люди, которым интересно будет посмотреть на себя в кадре.

Как думаешь, сколько дублей нужно сделать, чтобы снять одну сцену? Точную цифру не назову, но гораздо больше, чем я ожидала. И нужно учесть все детали, чтобы не было «киноляпов». На площадке даже присутствует специальный человек, который следит за тем, чтобы склейки по кадрам были чистыми. Например, чтобы актриса держала сумку в той же руке или положила телефон в тот же карман. Для меня это было необычно, потому что в студийных форматах все снимают в режиме лайв, без дублей. Сцену сняли, и в конце Аня мне поблагодарила! Это был шок! Оказывается, актеры благодарят друг друга по окончанию совместной работы.

У веб-сериала «Fake» довольно необычный формат. Так, некоторые кадры снимают на мобильный в стиле сториз Instagram. Тогда в кадр к актеру садится режиссер и контролирует всю съемку. Снимать надо не на фронталку, а на нормальную камеру. Так трудно понять, что у тебя по картинке. А режиссер подскажет, как повернуть руку или сам подержит телефон.

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Для второй сцены мне нужно было сменить одежду и прическу. Ведь это будет совсем другая серия. Такая киношная магия, когда в один день можно вместить два, а то и три. Ведь снимают сериалы не по сериям, а по сценам в соответствующих локациях. Все, что происходит в университете, снимут в один день и больше туда не вернутся.

И вот когда пришло время моей второй сцены, я узнала, что слова – не так важны, буквально. Актеры Лилия Цвеликова, которая играет Валю, и Женя Лесничий, который играет Диму, импровизировали с текстом прямо в кадре! Я такого не ожидала. Тогда режиссер-постановщик «Fake» Андрей Оленич дал мне мегаценный совет:

– Тебе не надо говорить свой текст дословно. Не задумывайся над словами, скажи по-своему. Важнее сыграть нужные эмоции. Ты уходишь из университета, а тут кто-то что-то от тебя хочет. Ты раздражена и не желаешь с ними разговаривать, у тебя имеются свои дела. Но шанс раскрыть всю правду не упустишь.

Стоп, снято!

Моя сцена была крайней в тот съемочный день. Когда режиссер Андрей сказал свое «Стоп, снято!», прозвучали аплодисменты.

После такого опыта разрушаются стереотипы, что актерство – это покрасоваться перед камерой. Это тяжелый труд, который требует колоссальной подготовки. Обычно ты видишь только готовый продукт – сериал или фильм. Но за картинкой скрываются дни заучивания текста, репетиций, работы над героем и самим собой. Один из актеров «Fake», Данил Шевченко, сказал мне: «Иногда надо не играть кого-то, а прожить себя». Кажется, я понимаю, о чем он.

Автор: Тори Торн