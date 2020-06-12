Модель с 13-м размером груди снялась в веб-сериале StarLightMedia

Мила Кузнецова уже знакома зрителям Нового канала по проекту «Кто против блондинок?». Теперь ее можно будет увидеть и в сериале

В начале июня Новый канал начал съемки своего первого веб-сериала FAKE. В нем зрители увидят актеров из уже полюбившихся проектов «Первые ласточки» и «Новенька» — Аню Остапенко, Макса Девизорова, Женю Лисничего. А также девушку, которую они могли видеть в проекте «Кто против блондинок?» — Милу Кузнецову, блондинку с 13-м размером груди.

— Мила сыграла эпизодическую роль. Для одной из сцен нам нужна была пышногрудая девушка, которая подбирает себе в second hand одежду не по размеру, — рассказала шоураннер FAKE и руководитель отдела контент-маркетинга Нового канала Оксана Касаткина. — Мила — модель plus size с опытом работы на съемочной площадке, поэтому идеально подошла на эту роль.

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Кстати, Мила не просто модель и обладательница пышного бюста, но и спортсменка – в сентябре на турнире в Тайланде девушка дебютирует в смешанных единоборствах (MMA). Стоит ли говорить, что когда она появилась на съемочной площадке, там стало очень жарко?

— Хоть моя роль и была эпизодической, ко мне отнеслись как к актрисе — всегда спрашивали, комфортно ли я себя чувствую, все ли хорошо. Коллектив очень хороший и атмосфера на съемочной площадке приятная, — поделилась впечатлениями Мила. — Роль, хоть и была маленькой, но очень мне понравилась. Если предложат еще что-то подобное, с удовольствием соглашусь. Актерская профессия для меня новая, но я планирую попробовать себя и в этом направлении.

Увидеть Милу Кузнецову в веб-сериале FAKE вы сможете уже в июле на YouTube Нового канала.

О сериале:

FAKE — первый веб-сериал Нового канала. Он рассказывает о юной блогерше Лизе, которая живет фальшивой жизнью в Instagram и обманывает всех вокруг. Хотя сериал молодежный и комедийный, история Лизы ставит зрителя перед главным вопросом: что важнее — казаться или быть?