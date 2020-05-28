Александр Педан живет на два дома

Ведущий Нового канала рассказал, как ему живется в загородном доме

Уже в течение двух месяцев подписчики ведущего Александра Педана в Instagram наблюдают за его жизнью в новом доме. У поклонников сразу возник вопрос: неужели Саша забил на квартиру и переехал в собственный дом.

Оказалось, что звезда Нового канала вместе с семьей перебралась за город, чтобы не сидеть сутками в четырех стенах во время карантина.

Александр Педан сидел в каталажке

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В своем Instagram Александр Педан признался, что никак не может сделать выбор между квартирой и домом. Поэтому он выбирает проводить холодный период времени в своей двухэтажной квартире в центре города. Кстати, ведущий живет неподалеку от офиса Нового канала. А как только погода начинает радовать, Саша с семьей перебирается в арендованный дом.

Обо всех свои «за» и «против» в борьбе ДОМ VS КВАРТИРА Александр Педан подробнее рассказал в своем посте.