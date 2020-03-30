Украла в кафе и привезла из Донецка: из чего пьют звезды Нового канала

Ведущие и участницы модельного реалити Нового канала показали свои любимые чашки

Пошла третья неделя карантина, а это значит, что люди продолжают учиться варить и пить кофе дома. Чтобы вдохновиться на организацию домашнего уюта, показываем любимые чашки ведущих и участников реалити Нового канала.

Fashion-фотограф и эксперт «Топ-модели по-украински» Соня Плакидюк:

— У меня есть свой утренний ритуал: я не начинаю день без кофе, — говорит Соня. — Любимых чашек у меня несколько, во время карантина я очень часто пользуюсь чашкой из Starbucks.

Ведущая тревел-проекта «У кого більше?» Оля Манько:

— Не могу жить без кофе! Раньше всегда брала любимый латте в кофейне по дороге на работу. Теперь же готовлю самый вкусный кофе дома, — рассказала Оля. — Вот и пригодились кофейные запасы, которые я привозила с разных уголков мира. Привозила, но не пила. Пришел их звездный час!

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Победительница третьего сезона «Супермодели по-украински» Маша Гребенюк:

— Моя любимая чашка — из Донецка. В родном городея провела много времени в детстве, у меня очень много теплых воспоминаний оттуда. Мне приятно пить из этой чашки, потому что она красивая и «родная», — говорит Маша. — А пью я исключительно черный чай с лимоном и двумя ложками сахара. В детстве мы всегда так чаевничали с бабушкой и дедушкой (улыбается).

Ведущая тревел-проекта «У кого більше?» Настя Кошман:

— Мой любимый чай матча сейчас как никогда кстати. Он бодрит лучше любого кофе и содержит много полезных микроэлементов, которые необходимы организму, — говорит Кошман. — Я люблю пить чай матча с молоком, как теплым, так и холодным.

Финалистка третьего сезона «Топ-модели по-украински» Катя Куличенко:

— У меня есть любимая чашка, которую несколько лет назад подарила клиентка моего салона красоты. На ней изображен логотип и название салона — Tetya Mottya. Эта вещь мне очень дорога, с ней связано множество приятных воспоминаний, — говорит Катя Куличенко по прозвищу «Тетя Мотя». — Каждое утро я пью из этой чашки кофе. А так как сейчас сижу дома на карантине, то в течение дня пью еще и много чая.

Ведущая тревел-проекта «У кого більше?» Аня Олицкая:

— Я обожаю чай матча, ведь он очень полезный – снижает риск сердечных и онкологических заболеваний, «тормозит» старение, и это далеко не все его свойства, — говорит Аня. — Готовлю его или с молоком, или с апельсиновым фрешем — получается очень вкусно.

Победительница третьего сезона «Топ-модели по-украински» Мальвина Чукля:

— Я фанатка сериала «Друзья», поэтому мечтаю об огромной цветной чашке, из которой буду пить абсолютно все! Пока что такой не обзавелась, но у меня есть красивая олдскульная чашечка, в которую я наливаю утренний кофе. Кстати, пью этот напиток тоннами, — рассказала Мальвина. — Раньше очень любила чашку, которую… украла из кафе. Мне всегда приносили в ней чай, и она мне так нравилась, что я не удержалась и пошла на криминал (смеется). Потом, правда, мой муж ее случайно разбил.

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Ведущий тревел-проекта «У кого більше?» Макс Узол:

— Дома я обожаю пить горячее эквадорское какао. Это мои стратегические запасы из командировки, — рассказал Макс. —Наслаждаясь этим напитком, с теплом вспоминаю не только съемки в Латинской Америке, но и как ездил в поездах, автобусах, вдыхал запах духов, а не спирта… В общем, все прелести жизни до карантина (смеется).