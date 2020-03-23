Александр Педан стал жертвой жесткого розыгрыша

На телеведущего, который обожает разыгрывать коллег, «напали» на парковке. После этого он решил перестать издеваться над людьми

Александр Педан не только ведущий Нового канала и лидер спортивного движения JuniorZ, но и успешный YouTube-блогер. Его специализация — розыгрыши. Жертвами Педана становятся его коллеги-блогеры, а осенью 2019-го он так сильно напугал своей аферой с пистолетами и полицией Лесю Никитюк, что вынужден был извиняться за свой поступок.

После этого Александр не перестал работать над розыгрышами. За что и поплатился, оказавшись жертвой жестокой шутки своих же друзей.

Началось все с того, что во время обеда в ресторане к ведущему подошел подставной мужчина, который попросил Педана записать видеопоздравление для его тещи. Блогер сразу не ответил согласием, так как учуял подставу. К тому же, мужчина был пьян, и его поведение с каждой секундой становилось все более агрессивным. За ведущего вступился его директор Евгений (кстати, именно он был инициатором розыгрыша), который попросил их новообретенного знакомого удалить видео и попытался вызвать охрану.

— Вы там на своем телевизоре все офигели, что ли! Теперь все увидят, как вы себя ведете! Какая еще охрана? Запомните меня, я подключу сюда всю братву! — орал разъяренный посетитель ресторана.

В конце концов он начал угрожать Александру и Евгению расправой и пообещал, что совсем скоро они встретятся. Так и произошло — через несколько дней на подземной парковке Педана встретили трое кавказцев, которые начали учить его правильно общаться с «уважаемыми» людьми.

Так как разговор был не из приятных, а мужчины вели себя агрессивно, Александр достал газовый баллончик, чтобы хоть как-то себя обезопасить. Зачинщик разборки заставлял ведущего Нового канала записать на видео извинения перед его тещей, и буквально зажал Педана в угол. Еще несколько минут, и блогер применил бы свой баллончик во избежание драки, но до этого не дошло.

На парковке появилась его команда, и Александр понял, что все произошедшее — не более чем розыгрыш.

— У меня ноги трясутся, костяшки побелели уже. Я сразу начал придумывать, как спасаться, — сказал, чуть оправившись, Педан. — В машине есть большой фонарик, ну, думаю, одного фонарем вырублю, а дальше что? Вовремя вспомнил про газовый баллончик, но, если честно, не уверен, что он вообще работает. Уже лет пять в машине валяется.

После этого розыгрыша ведущий понял, что ему не очень нравится жестко шутить над людьми, поэтому решил сменить тематику своего YouTube-блога:

— Надо было самому стать жертвой розыгрыша, чтобы понять, насколько это неприятно окружающим. Во-первых, я извиняюсь перед всеми, кого разыграл. Во-вторых, я закрываю розыгрыши! Но есть и хорошая новость: я решил снять новый сезон «Мафии» (в этом проекте блогеры на камеру играют в ролевую игру «Мафия»: горожане пытаются вычислить мафиози, а представители мафии — уничтожить честных городских жителей).