Относительно изменения режима работы в связи с объявленной пандемией и ответственными инициативами, которые призываем поддержать компании отрасли

В связи с ситуацией с распространением вируса СOVID-19, медиагруппа StarLightMedia приняла решение кардинально ограничить количество участников студийных программ, которые производятся прямо сейчас. Компания понимает желание телезрителей, ожидающих премьер и новейших выпусков любимых программ в эфире ICTV, Нового канала и СТБ, но, безусловно, придерживается постановлений и распоряжений Кабинета Министров Украины и Киевской городской государственной администрации и принимает все необходимые меры, чтобы обезопасить людей. Мы верим, что все ответственные люди придут к неуклонному выполнению решения украинских властей о карантине.

StarLightMedia меняет технологический цикл производства студийных программ с участием зрителей, отказываясь от их привлечения ко всем программам, где это возможно, или же кардинально сокращая их количество в соответствии с постановлениями и распоряжениями уполномоченных органов.

Кроме изменения правил производственного процесса, внедрения целого ряда профилактических мероприятий в офисах компании, медиагруппа также запускает серию информационных роликов, направленных на разъяснение мер профилактики СOVID-19. Мы обнародуем эти ролики для свободного распространения заинтересованными медиа, пользователями социальных сетей и всеми, кто стремится, чтобы мы противопоставили пандемии ответственность, организованность и решительность.