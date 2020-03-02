Дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль опубликовала новый черно-белый снимок в своем Instagram. С помощью него 35-летняя певица поздравила своих поклонников с началом весны.

На черно-белой фотографии Тина Кароль появилась в привычном для себя романтическом и сексуальном образе одновременно. Звезда кокетливо обнажила одно плечо, приспустив бретельку. Сексуальности фото придает укладка с эффектом мокрых волос, которые небрежно растрепались. Томный взгляд певица направила прямо в кадр, будто заигрывая со своими подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram tina_karol 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Автором такого чувственного снимка оказалась украинская фэшн-фотограф Анны Гончаровой. Тина Кароль уже не впервые работает с ней. Фотографии от Гончаровой появлялись в Instagram звезды и раньше.

Сексуальный и чувственный образ Тины Кароль в черно-белом решении понравился ее подписчикам. Они засыпали селебрити комплиментами в комментариях и поздравили с приходом весны.

Интересно, в каком образе Тина Кароль появится в новом суперзвездную сезоне «СуперИнтуиции». Не пропусти выпуск с Тиной Кароль уже в эту среду, 4 марта, в 19:00 на Новом канале!

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