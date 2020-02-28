Шалена зірка 2 сезон – правила участия

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

В ОТБОРЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛА ДЛЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ «ШАЛЕНА ЗІРКА» (2 сезон)

(далее – Проект)

1. Общие положения

1.1. Организатором отбора является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН», юридический адрес: 01033, г. Киев, ул. Паньковская, 11, код ЕГРПОУ 33475515 (далее – Организатор). Заказчиком производства проекта является ООО «НОВЫЙ КАНАЛ».

1.2. Период проведения отбора – со 2 марта 2020 года по 18 мая 2020 года, обе даты включительно. Видеоматериал отбирается сотрудниками Организатора.

1.3. Территория отбора видеоматериалов – территория Украины.

1.4. Предметом отбора является видеоматериал «необычный/удивительный звук», созданный Участником и отправленный ним Организатору по электронной почте по адресу: [email protected]

1.5. Видеоматериал должен направляться в формате MOV, MP4, AVI.

2. Участник отбора

2.1. Участие в отборе могут принимать только дееспособные, совершеннолетние лица, которые прислали на электронную почту, указанную в п.1.4. настоящих Правил, оригинальный видеоматериал «необычный/удивительный звук», созданный ими самостоятельно, не заимствованный у третьих лиц и не загруженный из сети интернет.

2.2. Не могут участвовать в отборе следующие лица:

а) несовершеннолетние и недееспособные физические лица.

3. Порядок отбора видеоматериала

3.1. Видеоматериал, отправленный в адрес Организатора, рассматривается административно-продюсерской и редакторской группами, работающими над созданием проекта (которые в дальнейшем в контексте этих правил именуются единым термином – Организатор).

3.2. Отбор видеоматериала осуществляется Организатором самостоятельно, по собственным убеждениям, для полного воплощения творческого замысла проекта.

3.3. Решение Организатора об отборе того или иного видеоматериала обнародованию не подлежит. Участники отбора, чей видеоматериал будет включен в состав проекта, будут оповещены об этом в индивидуальном порядке.

3.4. Любой Участник отбора, независимо от результатов отбора, может быть приглашен для участия в студийных съемках проекта, о чем ему сообщат в индивидуальном порядке представители Организатора.

4. Предоставление разрешений и передача исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности.

4.1. Участник в соответствии со ст. 11, 12 Закона Украины «О защите персональных данных» предоставляет Организатору разрешение и согласие на сбор, обработку, использование и внесение в соответствующую базу Организатора его персональных данных, указанных при отправлении видеоматериала Организатору. Владельцем (обладателем/собственником) соответствующей базы персональных данных является Организатор.

4.2. Участник дает согласие Организатору на публичное объявление/показ/демонстрацию фамилии участника, его имени и отчества, псевдонима и изображения как в эфире Нового канала, так и в сети интернет без ограничения какими-либо сроками, с правом передачи права на вышеуказанные действия третьим лицам.

4.3. Вместе с отправленным видеоматериалом Участник передает Организатору исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на видеоматериал, без ограничения по территории, сроку и способам его использования, в том числе, но не ограничиваясь: право включать видеоматериал в состав любых произведений; право вносить изменения/осуществлять переработку видеоматериала (с правом создания производных произведений); право на использование видеоматериала в производстве рекламного, спонсорского или анонсных материалов, право размещать видеоматериал в сети интернет, а также осуществлять публичное сообщение, демонстрацию, исполнение и показ видеоматериала как в составе проекта, так и отдельно. Вознаграждение Участнику за вышеуказанные действия не предусмотрено.

4.4. Участник подтверждает и гарантирует, что видеоматериал, отправленный для участия в отборе, не содержит изображений третьих лиц и создан в результате личной творческой деятельности Участника, не заимствован у любых третьих лиц. Участник, отправляя видеоматериал, гарантирует Организатору, что он обладает исключительными имущественными правами интеллектуальной собственности на видеоматериал лично и в полном объеме, и в случае предъявления претензий со стороны третьих лиц в связи с использованием Организатором или другими лицами видеоматериала, Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии за свой счет и компенсировать Организатору нанесенный ущерб.

4.5. Все поданные Участником для участия видеоматериалы и исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на их использование возврату не подлежат.

4.6. В случае если на видео, которое будет отправлено Участником Организатору, будут присутствовать третьи лица, Участник обязуется заключить с такими лицами соглашение об участии в создании видеоматериала и осуществить у таких лиц отчуждение исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности на созданные объекты права интеллектуальной собственности (исполнение, озвучивание и т.д.). По требованию Организатора Участник обязуется предоставить копию или оригинал такого соглашения.

5. Другие условия

5.1. Организатор Отбора в любое время имеет право вносить изменения и/или дополнения к этим Правилам, в частности, изменять сроки действия Отбора.

5.2. При технической/практической возможности Организатор при использовании видеоматериала, отправленного Участником, будет указывать имя/псевдоним и фамилию участника как автора видеоматериала.

5.3. Эти Правила, равно как и изменения к ним, действуют с момента их размещения на официальном сайте ООО «НОВЫЙ КАНАЛ».