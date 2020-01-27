Дочь ведущего Александра Педана побывала в модельном лагере Models camp Аллы Костромичевой. Лера рассказала, чем ей запомнилась зимняя смена в Египте, и сможет ли она применить новые навыки в жизни

Диетология, фитнес, дефиле, фотопозирование, хореография… Восемь дней интенсивного обучения после затяжных зимних праздников… Неужели Лера планирует стать моделью? По словам девушки, она не видит себя на подиуме, и поехала в лагерь совершенно за другим.

– В целом, я воспринимала поездку как возможность получить новый опыт, – поделилась Лера. – Там нас учили уделять больше времени саморазвитию и уходу за собой.

Сложнее всего девушка настраивалась на занятия спортом.

– Тяжело было выдерживать физическую нагрузку после зимних праздников и отдыха. Но когда прошло четвертое занятие, полюбила фитнес. Легче всего мне дались йога и вакуум живота. Я приучила себя по утрам делать вакуум. Это оказалось очень просто, легко и эффективно. У нас было много диетологии. Я теперь слежу за своим питанием. За неделю вошла в тонус после праздников, похудела, и знаю принцип, как в дальнейшем подсушиться, если захочу. Стараюсь следить за своей фигурой.

Очень зашло дефиле, хотя думала, что вообще не понравится. Раньше я и минуты на каблуках не стояла. Поначалу казалось, что это очень сложно. Но потом привыкла и получала огромное удовольствие.

Video: Алла Костромичева научила дочь Александра Педана ходить на каблуках Дочь ведущего Александра Педана побывала в модельном лагере Models camp Аллы Костромичевой. Лера рассказала, чем ей запомнилась зимняя смена в Египте, и сможет ли она применить новые навыки в жизни

Было и фотопозирование. Теперь я знаю, куда деть свои руки в кадре, как встать, где моя «удачная» сторона, где не очень. Я веду страничку в Instagram и TikTok, и мне нужно знать свои правильные ракурсы. Так что это мне пригодится в будущем.

Более четырех лет Лера занимается танцами, поэтому особенное удовольствие получала от уроков хореографии.

– С нами занимался очень классный хореограф Женя (Лозенко – прим. ред.). Мы были на одной волне, – продолжает девушка. – В Киеве я уже четыре года регулярно хожу на танцы. Привыкла к сцене и получаю от этого нереальное удовольствие, даже есть призы. Мне очень понравился номер, который поставил Женя в лагере. Поэтому я была максимально активной, проявляла желание что-то делать на его тренировках. И меня наградили за танцевальный номер. За эти восемь дней я получила очень много полезной информации, новые знакомства. Мне понравилось.

Video: Алла Костромичева научила дочь Александра Педана ходить на каблуках Дочь ведущего Александра Педана побывала в модельном лагере Models camp Аллы Костромичевой. Лера рассказала, чем ей запомнилась зимняя смена в Египте, и сможет ли она применить новые навыки в жизни

Если в модельном лагере был лайт-режим, то в новом шоу «Супер Топ-модель по-украински» будет бойня. Напомним, что сейчас проходит голосование за участниц этого Суперсезона. Переходи по линку и выбери ту, которая точно должна участвовать в шоу.

Фото и видеоматериалы – modelscamp.com.ua