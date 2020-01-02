Как звезды Нового канала встретили новое десятилетие?

В окружении родных, под поздравления Президента и поедая «Оливье» – телеведущие показали, как отпраздновали 2020-й год

Педан и Панкова – с семьей

Ведущие Нового канала – люди современные, но новогодние традиции чтут. Так, празднование Александра Педана не обошлось без известного всем салата «Оливье», который он готовил собственноручно. Кстати, этот новый год ведущий «Эксов» наконец-то встретил не на работе, а в окружении родных и друзей.

ТЕСТ! Выбираем фильм для новогоднего просмотра!

Семейное празднование предпочла и ведущая «Ревизор Х» Юлия Панкова. Уже более десяти лет она отклоняет любые предложения, чтобы встретить Новый год вместе с родителями, а с недавних пор – еще и с любимым мужем.

– Я создала семью с мужчиной мечты, – подводит итоги года телеведущая. – Сделала четыре гастротура. Провела десяток кулинарных мастер-классов. Отсняла с командой 12 выпусков «Ревизора Х». Проверила 60 локаций и использовала больше 3000 перчаток… Спасибо тебе, душевный и любимый 2019.

Леся Никитюк и DZIDZIO о самоиронии, новогодних курьезах и планах на 2020! Backstage «КІЛЬКА ПАРОДІЙ»

Леся Никитюк – в клубе, а Сергей Никитюк – в Лондоне

А вот ведущая «Le Маршрутки» Леся Никитюк дома засиживаться не стала – новую декаду она встретила в клубе, еще и в наряде, который придумала сама. Кстати, вместе со своим коллегой по «Хто зверху?» Александром Педаном звезда Нового канала снялась в поздравлении Президента. И в новогоднюю ночь они вместе с другими представителями шоу-бизнеса поздравили украинцев с 2020-м.

Верят ли ведущие Нового канала в примету «Как встретишь Новый год, так его и проведешь»

Однофамилец Леси Никитюк – эксперт «Топ-модель по-украински» Сергей Никитюк отправился в путешествие и новое десятилетие встретил в Лондоне.

– У каждого человека есть свое место силы. Лондон – мое, – делится Никитюк. – Здесь все особенное – воздух, дух и люди. Я люблю этот город, а он любит меня. Поэтому в Новый год я сделал себе подарок и отправился в Лондон. Хотя, вообще-то, подарков была два. Второй – новогодний свитер!

Ведущие-путешественники

Звезда «Аферистов в сетях» убежала в лето – вместе с любимым Елена-Кристина Лебедь встретила Новый год в теплых краях.

«Так как елку с ресепшна притащить в море не разрешили, придется признаться: настроение не зависит от гирлянд, оно у нас внутри, – пошутила в Instagram телеведущая. – Пусть у каждого в этом году внутри расцветет, и тогда там точно засияют гирлянды, фейерверки и целая Вселенная Счастья».

Не отлеживаться в постели перед телевизором решила и Елена Филонова – ведущая рубрики «Ревизор Красоты» вооружилась теплой одеждой и уже первого января улетела в немецкий город Франкфурт.

«Галочку» и кальций: что желают звезды Нового канала

В первый день Нового года в дорогу отправился и Сергей Притула. Вместе с командой «Вар’яти-шоу» ведущий дал концерт в Виннице.

– Щоб рік був успішним, його треба починати у праці, в красивому місці з хорошими людьми, – написал он на своей FB-странице, – У мене вчора пазл склався. Одразу хочу відмітити, що цей рік для «вар’ятів» є особливим, позаяк, у травні нам виповнюється 10 років!

Поддержать своих коллег с Карибиских островов, где отдыхает сейчас, решила ведущая «Топ-модель по-украински». Несмотря на то, что у нее был еще день, Алла Костромичева включила поздравления Президента и с наполненными бокалами шампанского встречала новое десятилетие по украинскому времени.

Читай также:

Верят ли ведущие Нового канала в примету «Как встретишь Новый год, так его и проведешь»

ТЕСТ! Выбираем фильм для новогоднего просмотра!