Кинокомпания Star Media представит на Одесском кинофестивале новый сериал «Подорожники»

Телевизионная премьера состоится осенью на Новом канале

В рамках 10-го Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 12 по 20 июля, кинокомпания Star Media представляет новую семейную комедию с украинским колоритом «Подорожники». Этот сериал является одним из самых ожидаемых в новом телесезоне.

На кинофестивале будет показана промосерия, представлять сериал будут его продюсеры Влад Ряшин и Галина Храпко, режиссер-постановщик Владимир Харченко-Куликовский, а также актеры Ирма Витовская и Вячеслав Довженко.

«Подорожники»

Начало презентации: 17:00

Место: кинотеатр «Мультиплекс» (Одесса, ул. Генуэзская, 5/2)

Семья Рудых, во главе с Ириной, имела прекрасный семейный бизнес на житомирской трассе – ресторан «Подорожник», и уже много лет мечтала о его расширении. Изо дня в день, из года в год семья собирала деньги на приобретение еще одного мотельно-ресторанного комплекса. Но…

В долгожданный день Х в Житомир из самого сердца Милана приезжает Сусанна Форци и покупает этот мотельно-ресторанный комплекс раньше. И приезжает она не одна, а со своим мужем-итальянцем Марио – мишленовским шефом с двумя звездами. И здесь вспыхивает ураган конкуренции между двумя ресторанами – «Подорожником» и «Пьянтаджинне», двух кухонь – украинской и итальянской, и двух соперниц еще со времен школьной скамьи – Ирины и Сусанны. А пока рестораторы били горшки, сердца их детей, Ани и Алекса, связал между собой амур, и теперь на житомирской трассе бушуют настоящие шекспировские страсти, приправленные качественным юмором.

Главные роли в картине сыграли Олеся Жураковская, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Наталья Сумская, Виктор Андриенко, Любомир Валивоць, Клавдия Дрозд-Бунина, Александр Рудинский, Демьян Шиян, итальянский актер Алессандро Демченко, а также звезды «Вар’ятів» Владимир Жогло и Владимир Ковцун.

Сериал «Подорожники» стартует в эфире «Нового канала» 9 сентября.

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