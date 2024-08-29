«Уникальность стоила мне вырванных волос, синяков и шрамов»: кто победил во втором выпуске «Неймовірних дуетів»

Участнику музыкального шоу, которое выходит каждую среду в 20:00 на Новом канале, пришлось отстаивать выбор авторской песни перед командой экспертов

Написал песню для Оли Поляковой за ночь! Кто победил в первом выпуске «Неймовірних дуетів»

Выбрать песню и оформить ее звучание, поставить номер и найти уникальный образ – у участников «Неймовірні дуети» есть всего три дня для создания яркой работы с кумиром. Во втором выпуске талант-шоу, которое Новый канал показывает каждую среду в 20:00, за право выступать в суперфинале боролись подопечные Kola. Пленить сердца жюри удалось 18-летнему Давиду Степаняну. Молодой человек прошел сложный путь, и теперь не боится заявить о себе всей Украине.

– Мне очень понравился Давид. Он органично классно выглядит, а еще у него уникальный тембр и харизма, – отмечает Kola. – Во время просмотра видеовизитки заметила, что ему были абсолютно безразличны окружающие: сел на скамейку, кричал, прохожие бегали на фоне, а он не обращал внимания. Обожаю таких! А еще понимаю, что у него болит, и как он пытается передать это пением. По-моему, у нас получилась яркая коллаборация.

Давид начал писать песни еще в девять лет. Однако родители нашли и сожгли тексты, чем очень его демотивировали.

– Вообще родным я был безразличен. Как-то отец сломал мой телефон, потому что увидел видео, на котором я красился. Уникальность стоила мне вырванных волос, синяков и шрамов, – откровенно делится Давид Степанян. – А еще многие путают меня с женщиной. Это породило во мне множество комплексов. Однако эволюция доказала, что высот достигают те, кто не боится быть индивидуальностью. Поэтому моя миссия – наполнение таких же обездоленных, как я. Хочу, чтобы они находили во мне ответы на определенные вопросы, чтобы осознавали, что из любой ситуации есть выход, и надеялись.

Родной город начинающего певца – Мариуполь, который сейчас находится под российской оккупацией. В начале большой войны Давиду было всего 16 лет.

– После полномасштабного вторжения россия быстро вывозила украинских детей из оккупированных городов. К сожалению, я стал жертвой депортации: меня насильно отвезли в детский дом на россии, – говорит Давид. – Но это не сломило. Начал снова писать песни в русском приюте. Я ненавидел, когда меня заставляли идти на урок по «российской патриотичности». И это дало толчок творить только на украинском.

Сейчас участник «Неймовірних дуетів» представляется псевдонимом David Glads. И мечтает изменить тот факт, что мир пока знает его как Давида Степаняна. Решил начать именно с талант-шоу Нового канала.

– Я знал, что нам с Kola нужно создать дуэт. Ведь те черты, которые есть у нее, также присутствуют во мне. У Kola светлая энергетика. И, честно говоря, я считаю ее классной украинской музыкальной «мамой», – с улыбкой добавляет певец. – Во время работы над дуэтом мне говорили, что нужна песня, которая раскроет меня. Поэтому советовали создать кавер. Однако я убеждал каждого, в том числе и Kola, что хочу петь свое. Да, мои песни не такие мощные, потому что пишу их всего полтора года. Но это был мой единственный шанс проявить себя в шоу.

Смотрите «Неймовірні дуети» с ведущим Евгением Таллером каждую среду в 20:00 на Новом канале! И узнайте, кто стал победителем талант-шоу в суперфинале 16 октября

Справка:

«Неймовірні дуети» – это музыкальное талант-шоу, над созданием которого Новый канал работает вместе с Friends Production. В проекте каждый начинающий певец может стать звездой не выходя из дома. Для шоу ищут, прежде всего, авторов и исполнителей собственных песен, ведь они являются проводниками идей. Талантливые, харизматичные и целеустремленные любители получат шанс выйти на большую сцену и спеть дуэтом с выдающимся украинским артистом. Каждую неделю из тысяч желающих звездные коучи, среди которых Оля Полякова, Kola, MONATIK, Wellboy, MELOVIN, группа TVORCHI и солистка Kazka Александра Зарицкая, отберут двух лучших во время онлайн-кастинга, после чего пригласят их в Киев и будут готовить к финалу. В частности, помогут с выбором песни, образов, постановкой номера и т.д. Судьбу участников будут решать звездные наставники других эпизодов. А победителя «Неймовірних дуетів» выберут в суперфинале вживую.