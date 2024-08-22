Написав пісню для Олі Полякової за ніч! Хто переміг в першому випуску «Неймовірних дуетів»

Чем 26-летний музыкант покорил судей талант-шоу? Узнайте в свежем выпуске «Неймовірних дуетів»!

«Хочу взять двух мальчиков»: на «Неймовірні дуети» пришел пародист Оли Поляковой

Давид Стеблюк – целеустремленный мечтатель из небольшого города Березно Ровненской области. С самого детства он знал, что рожден для сцены. И в шоу «Неймовірні дуети», которое выходит каждую среду в 20:00 на Новом канале и поможет почувствовать вдохновение, ему представился случай проявить себя! Под наставничеством Оли Поляковой 26-летний Давид раскрылся не только как автор песен, но и мощный вокалист. Не обошлось без музыкального челленджа: все ради того, чтобы создать яркий дуэт со звездным коучем талант-шоу Нового канала.

– Я профессиональный актер, музыкант, ведущий, а еще занимаюсь волонтерской деятельностью. За 2024 год мы вместе с командой собрали около 700 тысяч гривен для ВСУ. Сейчас работаю в Ровенском театре кукол, а до этого – в драмтеатре. Также веду 900-тысячный TikTok одного из украинских брендов. Однако главной для меня является музыка. Несколько лет назад мы с друзьями играли в стиле андеграунд, как-то написали альбом за неделю, – делится Давид Стеблюк в «Неймовірних дуетах». – Пришел на шоу, потому что мне есть что сказать. Я много пишу и не боюсь выражать то, о чем думаю. И очень хочу, чтобы мои песни услышали другие.

Давид готов выгрызать победу и показать всей стране, на что он способен ради мечты.

– Считаю, что мягкой конкуренции, как и мягкой украинизации, не существует (смеется). Поэтому буду бороться до конца. С самого детства понимал, что мое место на сцене. Я пишу песни, которые описывают, что происходит вокруг. Это очень рефлексивные произведения. Если раньше моя музыка была о любви и бабочках в животе, то теперь она грустная, моментами даже депрессивная. Всегда очень парюсь над текстами песен и надеюсь, что зритель это почувствует, – делится участник «Неймовірних дуетів». – На первый взгляд кажусь очень романтичным, эдаким героем-любовником. Но на самом деле взрывной. Я полесский Прометей, пылающий изнутри.

Дуэтная работа Давида с Олей Поляковой подарила юноше билет в грандфинал «Неймовірних дуетів», который состоится вживую 16 октября в эфире Нового канала. Удастся ли музыканту завоевать сердца зрителей?

– Во время съемок я понял, что мы с Олей на разных полюсах в музыке. Она посоветовала свой вариант песни, но я предложил создать что-нибудь новое. Ночью за три часа написал песню. Оле понравилось! – говорит музыкант. – Я очень волновался перед живым исполнением. Тем более с треком, написанным на проекте. Боялся забыть текст на сцене и стать куском дерева. Но собрал волю в кулак, потому что понимал: это мой единственный шанс проявить себя здесь и сейчас.

Смотрите «Неймовірні дуети» с ведущим Евгением Таллером каждую среду в 20:00 на Новом канале! И узнайте, кто стал победителем талант-шоу в суперфинале 16 октября

Справка:

«Неймовірні дуети» – это музыкальное талант-шоу, над созданием которого Новый канал работает вместе с Friends Production. В проекте каждый начинающий певец может стать звездой не выходя из дома. Для шоу ищут, прежде всего, авторов и исполнителей собственных песен, ведь они являются проводниками идей. Талантливые, харизматичные и целеустремленные любители получат шанс выйти на большую сцену и спеть дуэтом с выдающимся украинским артистом. Каждую неделю из тысяч желающих звездные коучи, среди которых Оля Полякова, Kola, MONATIK, Wellboy, MELOVIN, группа TVORCHI и солистка Kazka Александра Зарицкая, отберут двух лучших во время онлайн-кастинга, после чего пригласят их в Киев и будут готовить к финалу. В частности, помогут с выбором песни, образов, постановкой номера и т.д. Судьбу участников будут решать звездные наставники других эпизодов. А победителя «Неймовірних дуетів» выберут в суперфинале вживую.