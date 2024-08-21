Верни фаворита в «Неймовірні дуети»! Голосование на Новом канале

У тебя есть шанс спасти своего фаворита! С 9 по 12 октября вместе с генеральным партнером показа SHAKE ZERO TM запускаем голосование на сайте Нового канала. Участник, получивший наибольшее количество голосов, сможет вернуться на сцену «Неймовірних дуетів» и сразиться за победу!

Голосование будет на странице «Врятуй фаворита».

Справка

«Неймовірні дуети» – это музыкальное талант-шоу, над созданием которого работает Новый канал вместе с Friends Production. В проекте каждый начинающий певец может стать звездой не выходя из дома. Для шоу ищут, прежде всего, авторов и исполнителей собственных песен, ведь они являются проводниками идей. Талантливые, харизматичные и целеустремленные любители получат шанс выйти на большую сцену и спеть дуэтом с выдающимся украинским артистом. Каждую неделю из тысяч желающих звездные коучи будут отбирать двух лучших во время онлайн-кастинга, после чего пригласят их в Киев, чтобы подготовить к финалу. В частности, помогут с выбором песни, образов, постановкой номера и т.д. Судьбу участников будут решать звездные наставники других эпизодов. А победителя «Неймовірних дуетів» выберут в суперфинале вживую.