Как найти «своего» фотографа? Секреты удачных фотосессий от Евгения Таллера

Ведущий шоу «Неймовірні дуети», которое Новый канал покажет уже через несколько дней, поделился лайфхаками для хороших фото

О привычках, дофамине и самом важном: какие нон-фикшн книги изменили Женю Таллера?

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Задумывались ли вы, сколько фотографий делают каждую минуту в мире? Ответ вас точно поразит: согласно недавнему исследованию, количество снимков увеличивается на 3,7 млн кадров каждые 60 секунд! Безумная популярность фото объясняется тем, что большинство воспринимает информацию именно визуально. А еще кто же не хочет запечатлеть ценные моменты в фотогалерее? Если давно мечтаете о стильной фотосессии, но не знаете, с чего начать, ловите советы от звезды Нового канала Евгения Таллера! Во Всемирный день фотографии ведущий шоу «Неймовірні дуети», премьера которого состоится 21 августа в 20:00 на Новом канале, поделился фотолайфхаками. Хотя с началом большой войны Женя почти не проводит фотосессии, но как инфлюэнсер с более чем 300 тысячами подписчиков в Instagram, он точно разбирается в создании качественного контента.

– Не скажу, что у меня было много фотосессий. Для меня это немного стрессово. Особенно, если я работаю не со своей командой или это процесс, организованный не мной. На мой взгляд, для любой удачной фотосессии нужно точно быть уверенным в идее и концепции. А еще – в фотографе и в том, как он тебя видит. Как это понять? Естественно, способом проб и ошибок. И перед тем как договариваться о съемке, просмотрите портфолио, чтобы убедиться, что этот фотограф – точно «ваш», – отмечает Евгений Таллер. – Например, я люблю работать с фотографом, который делал мне одну из первых фотосессий, которая выглядела концептуально, классно, профессионально. И после этого мы долгое время создавали интересные проекты: и личные, и коммерческие.

По словам ведущего Нового канала, главное – доверять фотографу.

– Тогда вы совсем по-другому будете работать в кадре: без зажатий в теле, скованности. Так легче отдаешься процессу, а в результате получаешь гораздо лучшие кадры, – отмечает Женя. – Обычно доверяюсь фотографу, который продумывает съемку, начиная с выбора локации и до общей концепции. Но если я что-то придумываю, то выбираю фотографа, который лучше воплотит ту или иную задачу. Надо понимать, что у каждого есть сильные стороны. У кого-то это студийная съемка, у другого – репортажная, кому-то удается фэшн, другой любит натуру. Бывает и такое, что фотомастер лучше фотографирует девушек, чем мужчин, потому что нет того ощущения. И наоборот. Поэтому есть мелочи, на которые обязательно следует обратить внимание.

Смотрите премьеру шоу «Неймовірні дуети» уже 21 августа в 20:00 на Новом канале!

Справка:

«Неймовірні дуети» – это музыкальное талант-шоу, над созданием которого Новый канал работает вместе с Friends Production. В проекте каждый начинающий певец может стать звездой не выходя из дома. Для шоу ищут, прежде всего, авторов и исполнителей собственных песен, ведь они являются проводниками идей. Талантливые, харизматичные и целеустремленные любители получат шанс выйти на большую сцену и спеть дуэтом с выдающимся украинским артистом. Каждую неделю из тысяч желающих звездные коучи, среди которых Оля Полякова, Kola, MONATIK, Wellboy, MELOVIN, группа TVORCHI и солистка Kazka Александра Зарицкая, отберут двух лучших во время онлайн-кастинга, после чего пригласят их в Киев и будут готовить к финалу. В частности, помогут с выбором песни, образов, постановкой номера и т.д. Судьбу участников будут решать звездные наставники других эпизодов. А победителя «Неймовірних дуетів» выберут в суперфинале вживую.