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Как найти «своего» фотографа? Секреты удачных фотосессий от Евгения Таллера

Как найти «своего» фотографа? Секреты удачных фотосессий от Евгения Таллера

Ведущий шоу «Неймовірні дуети», которое Новый канал покажет уже через несколько дней, поделился лайфхаками для хороших фото

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Задумывались ли вы, сколько фотографий делают каждую минуту в мире? Ответ вас точно поразит: согласно недавнему исследованию, количество снимков увеличивается на 3,7 млн кадров каждые 60 секунд! Безумная популярность фото объясняется тем, что большинство воспринимает информацию именно визуально. А еще кто же не хочет запечатлеть ценные моменты в фотогалерее? Если давно мечтаете о стильной фотосессии, но не знаете, с чего начать, ловите советы от звезды Нового канала Евгения Таллера! Во Всемирный день фотографии ведущий шоу «Неймовірні дуети», премьера которого состоится 21 августа в 20:00 на Новом канале, поделился фотолайфхаками. Хотя с началом большой войны Женя почти не проводит фотосессии, но как инфлюэнсер с более чем 300 тысячами подписчиков в Instagram, он точно разбирается в создании качественного контента.

– Не скажу, что у меня было много фотосессий. Для меня это немного стрессово. Особенно, если я работаю не со своей командой или это процесс, организованный не мной. На мой взгляд, для любой удачной фотосессии нужно точно быть уверенным в идее и концепции. А еще – в фотографе и в том, как он тебя видит. Как это понять? Естественно, способом проб и ошибок. И перед тем как договариваться о съемке, просмотрите портфолио, чтобы убедиться, что этот фотограф – точно «ваш», – отмечает Евгений Таллер. – Например, я люблю работать с фотографом, который делал мне одну из первых фотосессий, которая выглядела концептуально, классно, профессионально. И после этого мы долгое время создавали интересные проекты: и личные, и коммерческие.

Как найти «своего» фотографа? Секреты удачных фотосессий от Евгения Таллера

По словам ведущего Нового канала, главное – доверять фотографу.

– Тогда вы совсем по-другому будете работать в кадре: без зажатий в теле, скованности. Так легче отдаешься процессу, а в результате получаешь гораздо лучшие кадры, – отмечает Женя. – Обычно доверяюсь фотографу, который продумывает съемку, начиная с выбора локации и до общей концепции. Но если я что-то придумываю, то выбираю фотографа, который лучше воплотит ту или иную задачу. Надо понимать, что у каждого есть сильные стороны. У кого-то это студийная съемка, у другого – репортажная, кому-то удается фэшн, другой любит натуру. Бывает и такое, что фотомастер лучше фотографирует девушек, чем мужчин, потому что нет того ощущения. И наоборот. Поэтому есть мелочи, на которые обязательно следует обратить внимание.

Как найти «своего» фотографа? Секреты удачных фотосессий от Евгения Таллера

Смотрите премьеру шоу «Неймовірні дуети» уже 21 августа в 20:00 на Новом канале!

Справка:

«Неймовірні дуети» – это музыкальное талант-шоу, над созданием которого Новый канал работает вместе с Friends Production. В проекте каждый начинающий певец может стать звездой не выходя из дома. Для шоу ищут, прежде всего, авторов и исполнителей собственных песен, ведь они являются проводниками идей. Талантливые, харизматичные и целеустремленные любители получат шанс выйти на большую сцену и спеть дуэтом с выдающимся украинским артистом. Каждую неделю из тысяч желающих звездные коучи, среди которых Оля Полякова, Kola, MONATIK, Wellboy, MELOVIN, группа TVORCHI и солистка Kazka Александра Зарицкая, отберут двух лучших во время онлайн-кастинга, после чего пригласят их в Киев и будут готовить к финалу. В частности, помогут с выбором песни, образов, постановкой номера и т.д. Судьбу участников будут решать звездные наставники других эпизодов. А победителя «Неймовірних дуетів» выберут в суперфинале вживую.

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