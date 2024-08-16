О привычках, дофамине и самом важном: какие нон-фикшн книги изменили Женю Таллера?

Ведущий талант-шоу «Неймовірні дуети», премьера которого состоится 21 августа в 20:00 на Новом канале, назвал любимую мотивационную литературу

«Мне бы хотелось, чтобы это увидела мама»: Женя Таллер – о самом счастливом моменте на «Неймовірних дуетах»

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Саморазвитие – это не просто очередной тренд, а многогранная работа в познании и раскрытии себя как личности. Разнообразные курсы, книги, документальные фильмы расширяют наше мировоззрение, погружая в мысли и жизненный опыт другого человека. И хотя мотивационная литература не избавит от всех проблем, она поможет превратить полученные знания в мощную силу. Нон-фикшн – один из любимых жанров звезды Нового канала, ресторатора и инфлюэнсера Евгения Таллера. Если не знаете, что именно прочесть для саморазвития, пополняйте заметки подборкой от ведущего шоу «Неймовірні дуети», премьера которого состоится 21 августа в 20:00 на Новом.

– Был период, когда я постоянно выбирал нон-фикшн. Мне нравится эта литература, в том числе истории, как строились компании. Читал о создании Netflix, Starbucks и многих других. А также люблю книги о личностном росте, среди которых «7 привычек чрезвычайно эффективных людей», «Стратегия голубого океана». Делюсь любимым ТОП-3 по литературе для самосовершенствования, – говорит Евгений Таллер.

«Эссенциализм. Искусство определять приоритеты», Грег Маккеон

– На первое место поставлю именно эту книгу. В ней описываются простые и понятные вещи, которые мы и так должны делать, но часто не выполняем, – отмечает ведущий Нового канала. – Основной посыл – заниматься тем, что действительно важно. Есть ведь вещи, которые никак не влияют на нашу жизнь и не имеют ценности, а мы тратим на них много времени.

Описание: Грег Маккеон делится советами, как определять приоритеты, делать только то, что действительно нужно, и добиться успеха. Автор, работающий бизнес-консультантом, предлагает собственную концепцию философского направления под названием «эссенциализм», благодаря которому вы научитесь замечать самое существенное и отвергать ненужное.

«Атомные привычки», Джеймс Клир

– Это книга о маленьких шагах к большим переменам. Автор интересно и классно рассказывает, что если менять себя каждый день даже на 1%, то получите очень существенные результаты, – описывает Женя.

Описание: Книга содержит практичные советы и пояснения механизмов создания привычек. Автор научит, как приобрести манеры и навыки, которые будут работать вам на пользу. Естественно, единственного волшебного способа не существует, но Джеймс Клир предлагает лучшие подходы, проверенные опытом.

«Дофаминовое поколение. Где граница между болью и удовольствием», Анна Лембке

– Как раз дочитываю ее и уже могу сказать, что она классная. В книге рассказывают о нашем поколении, описывают, как работают наши нейромедиаторы. А еще – как балансировать между удовольствием и болью, – добавляет ведущий «Неймовірних дуетів».

Описание: Уровень дофамина может значительно повыситься в результате приятных, но не всегда полезных привычек. Пролистывание лент в соцсетях, просмотр видео или компьютерная игра не только «съедают» наше время, но и приводят к дофаминовой зависимости. В книге психиатр Анна Лембке исследует этот феномен и рассказывает, как правильно держать баланс.

Ждите премьеру талант-шоу «Неймовірні дуети» с ведущим Евгением Таллером на Новом канале уже 21 августа в 20:00!

Справка:

«Неймовірні дуети» – это музыкальное талант-шоу, над созданием которого Новый канал работает вместе с Friends Production. В проекте каждый начинающий певец может стать звездой не выходя из дома. Для шоу ищут, прежде всего, авторов и исполнителей собственных песен, ведь они являются проводниками идей. Талантливые, харизматичные и целеустремленные любители получат шанс выйти на большую сцену и спеть дуэтом с выдающимся украинским артистом. Каждую неделю из тысяч желающих звездные коучи, среди которых Оля Полякова, Kola, MONATIK, Wellboy, MELOVIN, группа TVORCHI и солистка Kazka Александра Зарицкая, отберут двух лучших во время онлайн-кастинга, после чего пригласят их в Киев и будут готовить к финалу. В частности, помогут с выбором песни, образов, постановкой номера и т.д. Судьбу участников будут решать звездные наставники других эпизодов. А победителя «Неймовірних дуетів» выберут в суперфинале вживую.