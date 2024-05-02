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«Есть два секрета приготовления»: ароматная творожная пасха от Алекса Якутова

Творожный кулич: рецепт приготовления от Алекса Якутова

Мастер кулинарного дела также рассказал, что следует добавить в блюдо для нереального запаха

5 мая украинские православные будут отмечать Пасху. Так что хозяйки ищут интересные и легкие рецепты блюд, которыми можно удивить близких. Шеф, эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов решил помочь с поиском и поделился вкусным рецептом творожной пасхи.

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– Есть два простых секрета приготовления идеальной творожной пасхи. Самое главное: нужно подобрать жирный, с насыщенным вкусом творог. И обязательно дважды протереть его через сито, тогда творог становится однородным и хорошим по текстуре. Если хотите сделать творожную массу, то можно и 4-5 раз. Также важно правильно приготовить заварной крем, – отмечает Алекс Якутов. – А еще я обожаю итальянские цукаты, поэтому советую добавлять их в пасху. Никогда не покупаю эти сладости на рынке. Лучше заранее заказать в интернет-магазине. Можете выбрать апельсиновые – они дадут непревзойденный аромат.

Творожный кулич: рецепт приготовления от Алекса Якутова

Ингредиенты:

  • творог 9% жира – 300 г
  • сахар – 70 г
  • желтки – 60 г
  • сливки 33% жира – 155 г
  • сливочное масло – 100 г
  • цукаты – 170 г
  • лайм или лимон – 1 шт.

Приготовление пасхи:

  1. Сначала приготовьте заварной крем. Смешайте в небольшой кастрюле 40 г сахара, сливки и желтки. Поставьте емкость на небольшой огонь. Постоянно помешивайте силиконовой лопаткой, пока не поднимется температура, и крем не начнет загущаться. Важно! Не нужно доводить крем до кипения. То есть когда из кастрюли начинает идти пар, перемешайте массу и снимите емкость с плиты. Снова перемешайте. Крем должен быть текстурным и густым. Оставьте его охлаждаться.
  2. По желанию, добавьте цедру лайма или лимона, натерев ее на мелкой терке. Всыпьте в емкость с кремом и тщательно перемешайте.
  3. Перетрите творог через сито дважды. Выложите его в среднюю миску. Вылейте охлажденный крем в творог и перемешайте.
  4. К размягченному сливочному маслу добавьте 30 г сахара. Взбейте венчиком или миксером в мерном стакане. Масса должна стать мягкой, как крем. Влейте в емкость с творогом и заварным кремом.
  5. Добавьте в творожную массу цукаты и тщательно перемешайте.
  6. Возьмите специальную форму для маленькой пасхи. Середину выстелите пищевой пленкой. Выложите массу в форму и постучите, чтобы масса хорошо по ней разошлась. Затем замотайте пищевой пленкой пасху вместе с формой. И отправьте в морозилку как минимум на ночь.
  7. На следующее утро достаньте пасху из морозилки, аккуратно снимите пленку и разморозьте. Так у вас блюдо не будет влажным, а получится очень кремовым, как чизкейк.

Вкусного праздника!

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