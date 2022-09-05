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Алекс Якутов – о важности родного языка: «Оккупанты меняют таблички в захваченных городах»

Алекс Якутов – о важности родного языка: «Оккупанты меняют таблички в захваченных городах»

Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» рассказал, как с нуля начал изучать украинский

Будучи шефом, Алекс Якутов развивал украинскую кухню. Хотел вывести ее на такой уровень, чтобы вареники и борщ мечтали попробовать именитые повара, и чтобы наши рестораны получали звезды Мишлена. Сейчас Шеф работает над книгой по истории родных блюд и изучает украинский с нуля.

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Алекс Якутов – о важности родного языка: «Оккупанты меняют таблички в захваченных городах»

– Всю жизнь развиваю украинскую кухню. Пытаюсь продвинуть ее и популяризировать на международной арене, но на украинском языке не говорил. Но после 24 февраля начал учить. Скажу честно, мне это дается очень тяжело, – признается Шеф. – Трудно перенастроить себя, если ты никогда не учил язык и не жил в украиноязычном окружении. Я постоянно перескакиваю на русский, много слов произношу смешно, за что жена и друзья меня подкалывают. Не знаю, сколько времени уйдет на то, чтобы я выучил, но процесс пошел.

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Алекс Якутов – о важности родного языка: «Оккупанты меняют таблички в захваченных городах»

Алекс никогда не испытывал притеснений из-за того, что он русскоязычный, но считает родной язык чрезвычайно важным.

– Я родился и вырос в советском союзе, в школе все предметы преподавали на русском, рядом с собой слышал только русский. Уроки украинского у нас были раз в неделю, и то за мои успехи в спорте меня от них освободили, – вспоминает он. – Школьникам было хорошо – минус один предмет, а сейчас думаю – почему не физкультура? Я ведь хорошо занимался именно спортом, логично освободить от физкультуры, но нет – не ходил на украинский. Теперь очевидно, что это было сделано намеренно, чтобы меньше народа его знали. В моем родном Мариуполе я практически не слышал украинский, все мое окружение говорило на русском. Хотя всю жизнь чувствовал себя именно украинцем. Еще большую важность языка понял, когда увидел, как оккупанты меняют таблички в захваченных городах.

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