  Сучасний рецепт кулішу від Алекса Якутова

Покрокове приготування козацької каші з пшона

Куліш – давня українська страва. Відома нам через те, що її готували козаки. Насправді куліш полюбляли не лише воїни, ситну кашу їли і чумаки, і прості селяни під час сезонних польових робіт. Тому куліш ще називали надвірною кашею, бо готували просто неба. Похідний куліш був дуже ситним, адже туди додавали сало, м’ясо або рибу. Нині є багато осучаснених рецептів давньої страви, один з них – від Шефа та експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова.

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Вам знадобляться:

Пшоно – 200 г

Оливкова олія – 50 г

Часник – 3 шт.

Морква – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Вино біле – 100 мл

Томати великі – 2 шт.

Бульйон – 200 мл

Копчена паприка – 1 ч. л.

Яблучний оцет – 70 г

Помідори чері – 50 г

Каперси – 50 г

Огірки солені – 2 шт.

Грецький горіх – 30 г

Зелень – 15 г

Сіль, перець, цукор – за смаком

Приготування:

На сковорідку наливаємо олію та ставимо на вогонь нагріватися. Тим часом ріжемо часник навпіл. Одну моркву розрізаємо на вісім частин, другу нарізаємо маленьким кубиком. Цибулину розрізаємо на чотири частини. Кидаємо овочі на сковорідку, обсмажуємо. Коли овочі підсмажаться, додаємо паприку. Продовжуємо готувати, помішуючи. Вливаємо вино й даємо йому випаруватись. Тим часом розрізаємо навпіл томати і додаємо до овочів. Засипаємо на сковороду пшоно. Наливаємо бульйон, солимо, перчимо і закриваємо кришкою. Через 15 хвилин витягуємо томати, морквину, яка була нарізана крупно, цибулю та часник. Закидаємо їх у блендер і перебиваємо. Вийде томатна основа, яку ми вливаємо назад у кашу. Додаємо сіль та цукор. Продовжуємо випарювати рідину. Та зауважте, що каша має вийти рідкувата, наче томатний суп. Коли пшоно приготується, виключаємо куліш і ставимо остигати. В холодну кашу вливаємо оливкову олію, яблучний оцет, додаємо сіль та цукор. Перемішуємо. Зверху кладемо кілька порізаних навпіл чері, нарізаний солений огірок, зелень, трішки каперсів та грецьких горіхів.

Смачного!

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Фото: IStock