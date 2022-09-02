  Сучасний рецепт кулішу від Алекса Якутова

Покрокове приготування козацької каші з пшона
Куліш – давня українська страва. Відома нам через те, що її готували козаки. Насправді куліш полюбляли не лише воїни, ситну кашу їли і чумаки, і прості селяни під час сезонних польових робіт. Тому куліш ще називали надвірною кашею, бо готували просто неба. Похідний куліш був дуже ситним, адже туди додавали сало, м’ясо або рибу. Нині є багато осучаснених рецептів давньої страви, один з них – від Шефа та експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова.
Вам знадобляться:
- Пшоно – 200 г
- Оливкова олія – 50 г
- Часник – 3 шт.
- Морква – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Вино біле – 100 мл
- Томати великі – 2 шт.
- Бульйон – 200 мл
- Копчена паприка – 1 ч. л.
- Яблучний оцет – 70 г
- Помідори чері – 50 г
- Каперси – 50 г
- Огірки солені – 2 шт.
- Грецький горіх – 30 г
- Зелень – 15 г
- Сіль, перець, цукор – за смаком
Приготування:
- На сковорідку наливаємо олію та ставимо на вогонь нагріватися. Тим часом ріжемо часник навпіл. Одну моркву розрізаємо на вісім частин, другу нарізаємо маленьким кубиком. Цибулину розрізаємо на чотири частини.
- Кидаємо овочі на сковорідку, обсмажуємо.
- Коли овочі підсмажаться, додаємо паприку. Продовжуємо готувати, помішуючи.
- Вливаємо вино й даємо йому випаруватись.
- Тим часом розрізаємо навпіл томати і додаємо до овочів.
- Засипаємо на сковороду пшоно. Наливаємо бульйон, солимо, перчимо і закриваємо кришкою.
- Через 15 хвилин витягуємо томати, морквину, яка була нарізана крупно, цибулю та часник. Закидаємо їх у блендер і перебиваємо. Вийде томатна основа, яку ми вливаємо назад у кашу.
- Додаємо сіль та цукор. Продовжуємо випарювати рідину. Та зауважте, що каша має вийти рідкувата, наче томатний суп.
- Коли пшоно приготується, виключаємо куліш і ставимо остигати. В холодну кашу вливаємо оливкову олію, яблучний оцет, додаємо сіль та цукор. Перемішуємо.
- Зверху кладемо кілька порізаних навпіл чері, нарізаний солений огірок, зелень, трішки каперсів та грецьких горіхів.
Смачного!
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Фото: IStock