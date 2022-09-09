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Кто вдохновляет Ольгу Жуковцову во время войны: «Это люди с большой буквы»

Кто вдохновляет Ольгу Жуковцову во время войны: Это люди с большой буквы

Актриса призналась, что помогает ей восстанавливать внутренний ресурс

Война коснулась каждого украинца. Актрису сериала «Молодая» тоже. Из-за вторжения россиян любимая работа встала на паузу, премьера ситкома была перенесена на осень, а Ольга Жуковцова была вынуждена с семьей эвакуироваться за границу. Новый канал узнал, кто вдохновляет ее в столь трудные времена.

– Украинцы, которые очень стойко, с такой храбростью защищают свою землю – военные, врачи, волонтеры, кто помогает деньгами, кто чем может. Вдохновляюсь и горжусь тем, что эти люди с большой буквы – мои соотечественники, – призналась она. – Мы проходим очень сложный путь. Но всегда, чтобы построить что-то новое, независимое, нужно пройти самоидентификацию. И я желаю нам победы как можно скорее, чтобы свет развеял тьму, чтобы мы могли гордиться нашей страной, развиваться, рожать детей, создавать бизнесы и жить счастливо в своем государстве.

Кто вдохновляет Ольгу Жуковцову во время войны: Это люди с большой буквы

Война в стране отражается на эмоциональном состоянии актрисы. Но она знает, как восстановить внутренний ресурс.

– Помогает обучение на психолога, разработка актерского курса, время, которое провожу с сыном, вкусная еда, разговоры с друзьями, – говорит Ольга. – Чувствуете себя плохо – обратитесь за поддержкой к друзьям. Общение важно. Кстати, донаты тоже дарят приятные ощущения. И не нужно их стесняться.

Смотрите сериал «Молодая» с участием Ольги Жуковцовой осенью 2022 года на Новом канале

Кто вдохновляет Ольгу Жуковцову во время войны: Это люди с большой буквы

Справка:

«Молодая» – комедийный сериал, который по заказу Нового канала снимал Art Forms Production. В центре сюжета – история о женщине, которая хочет начать все с чистого листа, но ей мешает возраст. Жизнь 40-летней Ольги была безоблачной, пока ради молодой любовницы ее не бросил муж. Все бы ничего, но все семейные сбережения бывший спустил на азартные игры, оставив женщину по уши в долгах. Жизненные обстоятельства заставляют Ольгу вернуться на работу, давно оставленную ради семьи. Она пытается перезапустить свою карьеру в издательском деле. На нескольких собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Все меняет случайная встреча с 26-летним парнем Димой, который принимает Ольгу за сверстницу. Тогда героиня решает переписать биографию, изменив возраст. Главные роли играют Ольга Жуковцова и Дмитрий Архипов. Также в сериале снимаются Юлия Шугар, Алина Кошарная, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицкий, Валентин Томусяк, Даниэль Салем.

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