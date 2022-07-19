Ирма Витовская – о планах после Победы

Актриса сериала «Молодая» рассказала, почему сейчас не смотрит фильмы, и что будет делать после окончания войны

Ирма Витовская ожидала полномасштабного вторжения россиян с 2014 года. Об этом она не раз говорила в интервью. И сейчас делает все возможное, чтобы приблизить Победу. Актриса сериала Нового канала «Молодая» занимается волонтерством, поддерживает боевой дух украинцев и борется с российской пропагандой на инфофронте. Как и каждый украинец, она мечтает о скорейшем окончании войны и даже знает, что будет делать после него.

Cейчас смотрят

– Прежде всего – порадуюсь ей, – призналась она Новому каналу. – А потом, думаю, мы все будем рыдать. Выйдет все накопленное. Как сейчас открывается информация об оккупированной Харьковщине, так откроются реалии о Херсонской области, Донбассе, Запорожской области, Луганской области, Крыме. Мы узнаем о трагедиях, драмах, преступлениях. Все это нужно оплакать. Должны дать слово не забыть никого, кто положил жизнь за Украину. Это поможет не испортиться и не реанимировать старую систему. Не должно даже мысли возникнуть о возвращении общего информационного поля с россией, продаже туда теле- и кинопродукции. Пусть мы начнем сначала, но будем развивать внутренний рынок, пусть он будет не таким широким, и мы уступим какие-то интересы. Но все вместе сможем сделать хорошую историю здесь. Главное – не бояться.

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Также Ирма Витовская призналась, что во время войны даже полдня не может прожить без сообщений с передовой.

— Сейчас я зависима от информации, от новостей. Не могу себя заставить смотреть другое – фильм или что-нибудь развлекательное. Меня ничто не интересует, только новости с фронта. Кажется, такое не только у меня, это тотальная история, – подытожила она.