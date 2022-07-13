Ирма Витовская – о самом ценном, что взяла в эвакуацию

Какую реликвию актриса сериала «Молодая» вывезла из Киева?

Как и для многих украинцев, начало полномасштабной войны для Ирмы Витовской стало неожиданностью. Весной она ждала премьеру сериала «Молодая» на Новом канале, но из-за нападения ее отложили. Хотя актриса ясно понимала, что рано или поздно россия попытается захватить еще больше украинских территорий, все равно не была готова к такому развитию событий.

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– Полномасштабное вторжение я ожидала еще с 2014 года, – рассказала она в интервью журналу «Телегід». – Особенно остро – с конца 2021-го – начала 2022-го. Думала, что все произойдет 23 февраля, в День советской армии. Тогда россияне могли начать наступление, чтобы 9 мая, как уже подтверждают, праздновать выдающуюся победу. А до 30 декабря 2022 года восстановить свой так называемый второй Советский Союз. Накануне я даже прошла однодневные курсы в «Жіночій варті» «Військові дії у містах». Но к войне можно готовиться, но все равно никогда не быть готовым. Единственные, кто могли быть полностью подготовлены – волонтеры и военные, которые с 2014 года были на «передке». Когда началось полномасштабное вторжение, мы с семьей находились в Киеве. Три дня у меня был шок. Надо было его пережить, чтобы понять, что делать дальше.

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В конце концов вместе с сыном она эвакуировалась в западную часть Украины. Уезжая, Ирма Витовская прихватила и дорогие сердцу вещи.

– Одна из таких – расстрелянный «Кобзар» из Попасной. Обычный «Кобзар», который оккупанты в 2014 году просто поставили и прошили пулями. Ценный экземпляр, который важно сохранить для будущих поколений. Для меня в нем – отношение оккупантов к Украине, – признается актриса. – Это очень напоминает сцену из «Між двох сил» Винниченко, когда портрет Шевченко проткнули штыком. Многие подобные реликвии у нас есть, и хочется показать их потомкам, поэтому это первое, что эвакуировалось из Киева вместе с нами.