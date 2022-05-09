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Ирма Витовская – о войне и сыне: «Рассказываю о цене его безопасности»

Ирма Витовская – о войне и сыне: Рассказываю о цене его безопасности

Актриса сериала «Молодая» призналась Новому каналу, почему не выехала из Украины

Все знают Ирму Витовскую как прекрасную актрису, но самая важная ее роль — быть мамой. Вместе с мужем она воспитывает 11-летнего сына Ореста настоящим патриотом, о чем рассказывала в многочисленных интервью. Ради него во время полномасштабного вторжения актриса была вынуждена уехать на запад Украины.

Ирма Витовская – о войне и сыне: Рассказываю о цене его безопасности

– Когда в начале войны люди массово выезжали из Киева, я хотела остаться. Но через пару дней поняла, что сыну будет лучше в безопасности, и родители волновались за нас. Мы живем на 18-м этаже на довольно открытом пространстве – это было опасно, – рассказала она Новому каналу.

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Сейчас актриса активно волонтерит – помогает переселенцам. Не забывает она говорить с сыном о том, что творят рашисты в Украине.

– Сыну я рассказываю о цене его безопасности. Кто-то страдает просто потому, что живет в южной, восточной Украине или в Киевской области. Он должен знать, ценить, что смог уехать к семье в безопасное место, – говорит она. – Мы принципиально не выезжали из Украины, понимаю, что я здесь нужнее, чем за границей, поэтому и сын тут со мной. Пока же все наши мысли – на востоке и юге Украины, там, где наши воины решают наше будущее.

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