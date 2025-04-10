Включай Місто і Село 2025 3 выпуск от 10.04.2025 на сайте Нового канала и смотри, как сельские звезды и столичные блогеры соревнуются за главный приз!

У села в 3 выпуске шоу Місто і Село 2025 своя суперкоманда – Вася Харизма, шоумен с Франковщины, который даже Бориса Джонсона заставил спеть; Яна Залеток, за которой раньше бегали куры, а теперь – фотографы; и миллионщица Марьяна.

А за команду города сегодня борются трио трендсеттеров: актриса Ирина, звезда Instagram Кэнди Суперстар и ее парень Егор с розовыми волосами и не менее яркими мыслями. Кто угадает самые каверзные вопросы? Кто пройдет в суперфинал? Сельский дух или городская смекалка – выбирай свою команду и узнай, кто кого. Смотри онлайн шоу Місто і Село 2025 3 выпуск от 10.04.2025 на сайте Нового канала.

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Смотреть онлайн Місто і Село 2025

Смотреть онлайн Місто і Село 2025 2 выпуск