03 апреля

Столичные модницы против мужчин с Тернопольщины. Місто&Село 2025. Выпуск 2 от 03.04.2025

Не пропусти новый эпизод! Смотри онлайн шоу Місто і Село 2025 2 выпуск от 03.04.2025 на сайте Нового канала и зарядись положительными эмоциями!

Во 2 выпуске шоу Місто і Село две совершенно разные команды столкнутся в битве за 100 000 гривен! Городские модницы из Киева, которые работают в индустрии красоты, попытаются доказать, что они не боятся испытаний и готовы проявить смекалку. А мужская команда из села Гаи-Шевченковские, настоящие хозяева и знатоки сельской жизни, покажет, что их навыки могут пригодиться даже в самых неожиданных ситуациях.

Смогут ли девушки справиться с вопросом, привычными для крестьян? А окажутся ли мужчины из глубинки достаточно изобретательными, чтобы разобраться в столичных хитростях? Кто сумеет привести свою команду к победе? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн quiz-шоу Місто і Село 2025 2 выпуск от 03.04.2025 на сайте Нового канала. 

Смотреть онлайн Місто і Село 

Смотреть онлайн Місто і Село 2025 смотреть онлайн

Смотреть онлайн Місто і Село 2025 1 выпуск

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Столичные модницы против мужчин с Тернопольщины. Місто&Село 2025. Выпуск 2 от 03.04.2025

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