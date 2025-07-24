Катя Олос рассказала о своих 5 лучших бьюти-правилах

Катя Олос из проекта «Місто і село» дала советы по уходу за собой

«Сколько себя помню, столько худею»: Катя Олос – о пищевых привычках

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Катя Олос – о своих бьюти-правилах

«Знаменитости все делают по-особому» – заблуждение. Медийные люди прежде всего люди, поэтому с большой вероятностью правила в питании или другие привычки у нас с ними идентичны. Но, конечно, каждый может открыть для себя что-нибудь новое и действенное. Вот, например, ведущая квиз-шоу Нового канала «Місто і село» Катя Олос поделилась любимыми бьюти-ритуалами. Кстати, очень удачно узнать секреты красоты девушки в тематический праздник – Международный день заботы о себе (отмечают 24 июля – прим.ред.).

– Я фанатею от ухода за собой. Есть несколько особенных традиций, которыми решила поделиться с вами, – рассказывает девушка.

Нетрадиционные методы

– Я не делаю никаких инъекций. Не колю ботокс и т.д. Но у меня есть любимый ритуал-процедура с иголочками. Это китайская медицина – акупунктура кожи лица и шеи. Я не пропагандирую! Прежде чем пробовать, обязательно почитайте об этой практике. Изучала эту тему очень долго, также долго искала мастера. Процедура хорошо влияет не только на состояние кожи лица, но и на эмоциональное состояние, потому что иголочки затрагивают нервные окончания.

Качественная косметика

– Я вообще не экономлю на косметике. Средства для лица – это то, на что я хорошенько трачусь.

Умывание – обязательно!

– Я никогда не ложусь спать в макияже. Для меня это недопустимо!

Массаж

– Каждое утро делаю массаж лица скребком гуаша, разгоняю лимфу. Дальше умываюсь, наношу крем. Стараюсь раз в неделю попадать на массаж тела.

Спорт

– Стабильно дважды в неделю занимаюсь спортом, два раза йогой, медитацией – каждый день. В сауну захожу каждый раз после тренировки, потому что в моем спортзале она есть, это удобно и полезно. Недавно открыла для себя обертывание.

Смотрите квиз-шоу «Місто і село» с Катей Олос и Андреем Черепущаком на YouTube-канале Нового!