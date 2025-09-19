Андрей Черепущак о волнении на съемках проекта Мамо, ваш вихід

Съемки второго сезона реалити об отношениях между свекровями и невестками, которые Новый канал покажет уже в 2026 году, в самом разгаре. Но вы еще успеваете заполнить анкету на участие!

«Шаг навстречу страху»: Андрей Черепущак – о роли в кино

Cейчас смотрят

Яркие истории, конфликты и примирения. Все это будет ждать зрителей реалити «Мамо, ваш вихід!» (Новый канал) во втором сезоне проекта. И если кто-нибудь из вас мечтает стать частью этого реалити и познакомиться с его ведущим Андреем Черепущаком лично, сейчас самое время заполнить анкету на участие. Несмотря на опыт работы в первом сезоне, сам ведущий признается: волнение перед встречей с новыми свекровями и невестками есть до сих пор.

– Я волнуюсь всегда! Вообще, считаю, что если человек не переживает, это очень странно. Мне кажется, что он просто халатно относится к работе, – признался Андрей Черепущак. – Хотя это уже второй сезон «Мамо, ваш вихід!», волнение не исчезло. Потому что сейчас на реалити пришли новые свекрови и невестки. Мы не знаем, что будет, какие реакции они будут выдавать, как будут себя вести. А мне еще и всегда нужно играть с ними в этот словесный пинг-понг, отбиваться (смеется). Но я как минимум уже знаю, что и как будет происходить, как из той или иной ситуации можно выйти.

Главная изюминка реалити – это искренность участниц, именно ее больше всего ценит ведущий «Мамо, ваш вихід!»

– Мы уже сняли восемь пар участниц, это прекрасные свекрови и невестки, надеюсь, всегда такие будут, – смеется Андрей Черепущак. – Я очень люблю простых людей, которые могут прийти на площадку и рассказать все так, как они рассказали бы у себя дома. И в новом сезоне у нас именно такие свекрови – обычные украинские женщины. И в каждом выпуске все четыре свекрови, как и невестки, категорически разные, непохожие между собой, поэтому их мнения не совпадают. Но они все простые, без масок. Будет интересно смотреть!

Следите за анонсами в соцсетях и на сайте Нового канала, чтобы не пропустить новый сезон реалити «Мамо, ваш вихід!» И не забудьте рассказать о нашем проекте вашей маме! А если вы считаете, что невестка и свекровь – это самая сильная команда и на собственном примере хотите доказать, какими классными могут быть отношения в семье или, наоборот, хотите разрешить конфликты между вами – заполняйте анкету участника

https://novy.tv/ua/casting/uvaga-vidkryto-kastyng-u-nove-realiti-shou/?fbclid=PAQ0xDSwKnx0ZleHRuA2FlbQIxMQABpzafQ2xl0SbEmxCYeFqoZWh4wgTYQtwExsQcon1Dt3KESyHTPGgozxoaJIGV_aem_nvuq6ecZFmSXQtC52WdMbQ