Андрій Черепущак про український кінематограф: що розповів ведучий

Ведучий Нового каналу Андрій Черепущак, відомий як Галицька Діва, розповів, як ставиться до українських фільмів та зізнався, що має акторські амбіції

Щорічно у другу суботу вересня відзначається День українського кіно. Цього року дата припала на 13 вересня. У прокаті – десятки яскравих прем’єр, знімаються цікаві серіали, а дедалі більше зірок українського шоу-бізнесу пробують себе в новій ролі – акторській. Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк зіграла головну героїню у касовій стрічці «Песики». І схоже, що її колега Андрій Черепущак, ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!», також готовий зробити перші кроки у світ кіно.

– Зараз нашого українського кіно стало дуже багато. Але маю зізнатися: останнім часом я його не дивлюсь. Але не лише українські фільми, взагалі не дивлюсь кіно. В мене немає на це терпіння, бо я відволікаюся, – зі сміхом говорить ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» Андрій Черепущак. – Для того, щоб подивитися фільм чи серіал, мені треба зосередитися лише на цьому, а тут бац – смска прийшла. І в результаті я вже 10 хвилин переписуюсь, і сенс втрачений. У кінотеатрі взагалі не пам’ятаю, коли був, ще й не кличе ніхто (сміється).

Водночас Андрій радіє тому, що українська кіноіндустрія впевнено набирає обертів та зізнається: сам би знявся у кіно.

– Фільми не дивлюсь, але дуже тішуся, що українське кіно так стрімко розвивається, – говорить Андрій Черепущак. – Думаю, що якби мене запросили знятися в кіно, я б погодився. Спочатку б страшно перед тим стресував, але зважився б. Мені подобається робити кроки назустріч страху. Не знаю, як би в мене це вийшло, але на якусь таку епізодичну маленьку роль – за столом посидіти, пару фраз сказати – пішов би.

