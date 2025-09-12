Андрей Черепущак об украинском кинематографе: что рассказал ведущий

Ведущий Нового канала Андрей Черепущак, известный как Галицька Діва, рассказал, как относится к украинским фильмам и признался, что имеет актерские амбиции

«Выгнал со сцены и продал ее платье»: Андрей Черепущак – о курьезах на благотворительных аукционах

Андрей Черепущак рассказал, как относится к украинским фильмам

Ежегодно во вторую субботу сентября отмечается День украинского кино. В этом году дата пришлась на 13 сентября. В прокате – десятки ярких премьер, снимаются интересные сериалы, а все больше звезд украинского шоу-бизнеса пробуют себя в новой роли – актерской. Ведущая Нового канала Леся Никитюк сыграла главную героиню в кассовой ленте «Песики». И, похоже, ее коллега Андрей Черепущак, ведущий реалити «Мамо, ваш вихід!», также готов сделать первые шаги в мир кино.

– Сейчас нашего украинского кино стало очень много. Но должен признаться: в последнее время я его не смотрю. Но не только украинские фильмы, вообще не смотрю кино. У меня нет на это терпения, потому что я отвлекаюсь, – со смехом говорит ведущий реалити «Мамо, ваш вихід!» Андрей Черепущак. – Для того чтобы посмотреть фильм или сериал, мне нужно сосредоточиться только на этом, а тут бац – смска пришла. И в результате я уже 10 минут переписываюсь, и смысл потерян. В кинотеатре вообще не помню, когда был, еще и не зовет никто (смеется).

В то же время Андрей радуется тому, что украинская киноиндустрия уверенно набирает обороты и признается: сам снялся бы в кино.

– Фильмы не смотрю, но очень рад, что украинское кино так стремительно развивается, – говорит Андрей Черепущак. – Думаю, что если бы меня пригласили сняться в кино, я бы согласился. Сначала страшно бы перед этим стрессовал, но решился бы. Мне нравится делать шаги навстречу страху. Не знаю, как бы у меня это получилось, но на какую-нибудь эпизодическую маленькую роль – за столом посидеть, пару фраз сказать – пошел бы.

