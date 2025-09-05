Андрій Черепущак про досвід проведення благодійних аукціонів: що розповів ведучий

Ведучий реаліті про стосунки свекрух та невісток «Мамо, ваш вихід!» (Новий канал), відомий як Галицька Діва, розповів про лоти, які йому запам’яталися найбільше

Щороку 5 вересня відзначається Міжнародний день благодійності. В Україні культура благодійних аукціонів та фестивалів є досить розвиненою, особливо в останні роки. Адже саме завдяки таким подіям вдається збирати сотні тисяч гривень чи то на потреби армії, чи на допомогу тим, хто постраждав від війни, або на лікування важкохворих дітей. Ведучий реаліті «Мамо, ваш вихід!» на Новому каналі Андрій Черепущак неодноразово долучався до допомоги.

– Я проводив багато аукціонів, виступав на благодійних вечорах. За весь час розігрував прапори, медалі, обладунки, гільзи. Але одного разу був цікавий лот, – пригадує Андрій Черепущак. – Коли виступав у Жовтневому палаці на благодійному вечорі у Маші Єфросиніної, то ми продавали на аукціоні її сукню. Цей лот купили за 70 тисяч. Я вів аукціон з Настею Ткаченко, і цьому чоловіку, який купив сукню Маші, напевно для дружини, кажу: «А як вам ця сукня, яка на Насті?» А він відповідає: «Її також забрав би». І я вигнав Настю зі сцени, вона швиденько в гримерці переодягнулась, і ми цю сукню також продали (сміється).

До речі, вже в ці вихідні на киян і гостей столиці чекатиме благодійний фестиваль, який триватиме два дні. Планується маркет з корисними товарами, фудкорт, дитячі розваги, зони відпочинку та великі концерти за участі топових українських артистів: alyona alyona, MamaRika, KOLA, ROXOLANA та інших. Але головне – це благодійна складова.

– Цими вихідними Маша Єфросиніна влаштує фестиваль «Благодійний Weekend», і всі кошти з продажу квитків підуть на допомогу жінкам, які постраждали від війни, – розповів Андрій. – А я на цьому фестивалі буду вести аукціон. Приходьте!

