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Бренды и личный телохранитель: девушка блогера-миллионника Дениса Поветкина пришла на реалити «Мамо, ваш вихід!»

Бренды и личный телохранитель: девушка блогера-миллионника Дениса Поветкина пришла на реалити «Мамо, ваш вихід!»

Героинями одного из выпусков третьей недели реалити об отношениях свекровей и невесток «Мамо, ваш вихід!» на Новом канале стали мама и девушка хайпового тиктокера из Харькова, которые продемонстрировали конкуренткам роскошную жизнь

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Огромный дом с бассейном в элитном селе под Киевом, брендовые вещи и обувь, статусные авто и охранник, а еще – личный повар и клинеры, которые убирают дом. Она не работает, потому что, как говорит сама, ее задача – вкладывать время и деньги в себя, а еще – вдохновлять и поддерживать любимого.

– Мой муж – блогер-миллионник Денис Поветкин, но мы в гражданском браке. Быть его женой – это шикарно, ведь он полностью обеспечивает нашу семью. Мои дела состоят в том, чтобы заниматься собой. Его доход позволяет воплощать все мои хотелки: брендовые вещи, машины, украшения и вообще беззаботную жизнь, – говорит Рита. – С мамой Дениса Еленой у нас сразу сложились дружеские отношения. Несмотря на то, что сейчас живем в Киеве, а Елена в Харькове, мы постоянно поддерживаем связь, я с ней каждый день общаюсь. Такие отношения, как у нас, у свекровей и невесток вряд ли часто бывают, поэтому мы пришли, чтобы показать другим, как нужно общаться.

Мама блогера в восторге от девушки.

– Я очень люблю свою невестку, потому что она всегда рядом, помогает. Рита не корыстная, она была с Денисом тогда, когда у него абсолютно ничего не было: ни денег, ни популярности, – говорит свекровь Елена. – В нашей семье она настоящий ангел.

Бренды и личный телохранитель: девушка блогера-миллионника Дениса Поветкина пришла на реалити «Мамо, ваш вихід!»

А вот какие оценки ставить Рите за ведение хозяйства и реализацию, конкуренткам не очень понятно.

– Я не знаю, как оценивать Риту как хозяйку, – возмущается невестка Снежана. – Оказывается, угощение для наших свекровей она не готовила, потому что у них есть повар, дом убирают клинеры. Думаю, наши свекрови будут оценивать Риту, как украшение в доме и музу Дениса.

Не пропустите новые выпуски реалити «Мамо, ваш вихід!» с понедельника по четверг в 18:00 на Новом канале. И, конечно, расскажите об этом проекте вашей маме!

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