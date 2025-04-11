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«Будем проводить семейную терапию»: реалити «Мамо, ваш вихід!» спасло семью от развода

«Будем проводить семейную терапию»: реалити «Мамо, ваш вихід!» спасло семью от развода

Ведущий Нового канала Галицька Діва лично определил победительницу недели, а участие в реалити «Мамо, ваш вихід!» стало для одной из невесток толчком к спасению семьи

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Финал второй недели реалити «Мамо, ваш вихід!» получился эмоциональным и напряженным. Когда свекрови выставили невесткам оценки за хозяйственность, успешность и отношения в семье, а те, согласно правилам проекта, забрали друг у друга звездочки, случилась ничья. Тогда ведущий Нового канала Галицька Діва взял дело в свои руки и сам выбрал победительницу. Тиару и звание лучшей получила акушерка Алена.

– Я вообще не ожидала, – говорит победительница реалити «Мамо, ваш вихід!» Алена. – Мама плачет, и я понимаю, что ее заслуга в том, что мы победили, больше моей. Потому что она стояла за меня горой.

«Будем проводить семейную терапию»: реалити «Мамо, ваш вихід!» спасло семью от развода
«Будем проводить семейную терапию»: реалити «Мамо, ваш вихід!» спасло семью от развода

Для другой участницы – бровистки Натальи, которой свекрови отдали наименьшее количество баллов, участие в реалити стало настоящим эмоциональным вызовом. Она решилась заговорить о кризисе в семье и призналась, почему они с мужем решили расстаться.

– Мы с мужем не все проговаривали, откладывали что-то на потом, и оно накапливалось. Мне не хватало внимания, я очень много требовала, кажется, он немного устал от этого. Был момент, когда у мужа очень сильно проявлялось внимание к сыну, и мне казалось, что он вообще меня не замечает. Я ревновала к ребенку, – призналась Наталья. – Я люблю мужа с пятнадцати лет, он – мой первый мужчина. Это трудно просто взять и разорвать. Когда обсуждали с ним тему развода, первые мысли были, что я не буду общаться с его мамой. Поэтому эти разговоры постоянно оттягивала, мне было страшно, что ее отношение ко мне изменится.

«Будем проводить семейную терапию»: реалити «Мамо, ваш вихід!» спасло семью от развода

Свекровь Натальи Виктория была шокирована услышанным, она знала о решении детей развестись, но не вмешивалась.

– Если бы Наталочка со мной поделилась хотя бы раз, я, конечно, сделала бы что-нибудь от себя, – говорит Виктория. – После ее признания и разговора со свекровями приняла во внимание все их советы и поговорила с сыном. После этого он подошел, обнял меня и сказал «спасибо».

«Будем проводить семейную терапию»: реалити «Мамо, ваш вихід!» спасло семью от развода

Благодаря признаниям, прозвучавшим в реалити, и вмешательству свекрови, Наталья и ее муж решили не сдаваться и вместе искать способы помириться.

– Сейчас мы оба осознаем, что проблема в нас двоих, – говорит Наталья. – Будем проводить семейную терапию.

Уже в понедельник, 14 апреля, в 18:00 на Новом канале вас ждут новые пары свекровей и невесток – участниц третьей недели реалити «Мамо, ваш вихід!» И, конечно, расскажите об этом проекте вашей маме!

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